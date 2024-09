Xe gầm thấp hạng A chật vật ở VN: Doanh số 'át chủ bài' một thời của KIA đáng báo động

Xe gầm thấp hạng A giảm mạnh toàn phân khúc

Trong tháng 8/2024, phân khúc xe hạng A đã chứng kiến sự sụt giảm doanh số ở mọi mẫu xe.

Từng là phân khúc được người Việt khá ưa chuộng, hiện tại, sau khi VinFast Fadil và Honda Brio rời đường đua, phân khúc này chỉ còn Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và KIA Morning với doanh số ngày càng giảm.

Mới đây, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor đã công bố số liệu bán hàng của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8/2024.

Theo đó, doanh số phân khúc xe nhỏ cỡ A đạt 548 xe, giảm 20% so với kỳ báo cáo trước (685 xe), đồng thời cũng giảm 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái (682 xe). Lý giải cho sự sụt giảm này chính là do tháng 8/2024 rơi vào thời điểm của tháng Ngâu khi người tiêu dùng có tâm lý e ngại mua sắm nhất là với những tài sản lớn, do đó phân khúc xe hạng A cũng không nằm ngoài xu hướng giảm chung của thị trường.

Dưới đây là doanh số xe gầm thấp hạng A trong tháng 8/2024:

Cột 1 Hyundai Grand i10 310 Toyota Wigo 200 KIA Morning 38

So với các phân khúc khác, phân khúc xe gầm thấp hạng A tại Việt Nam đang dần đánh mất thị phần trên thị trường ô tô Việt.

Tính từ đầu năm, doanh số chung của phân khúc này chưa từng vượt quá 1.000 xe/tháng. Tổng lượng tiêu thụ chung của 3 mẫu xe Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và KIA Morning từng đạt đỉnh 959 xe vào tháng 3 nhưng đã nhanh chóng quay về mốc 500-700 xe/tháng. Trong bảng xếp hạng Top 10 mẫu xe có doanh số tốt nhất thị trường ô tô Việt thời gian gần đây, phân khúc này không có 1 đại diện nào góp mặt.

Doanh số KIA Morning đáng báo động

KIA Morning từng là mẫu xe ăn khách trong phân khúc xe gầm thấp hạng A. Với thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện di chuyển, trang bị dễ sử dụng, cùng với khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu, chi phí dịch vụ hợp lý…, đây từng là sự lựa chọn ưu tiên số 1 của đa số khách hàng mua xe lần đầu. Từng có nhiều năm, KIA Morning cũng góp mặt trong Top xe ăn khách nhất trên thị trường. Tuy nhiên, không nằm ngoài sự sụt giảm của toàn phân khúc, thời gian gần đây, mẫu xe này có doanh số ngày một kém khả quan.

Ttrong tháng 8 vừa qua, phân khúc xe hạng A đã chứng kiến sự sụt giảm doanh số ở mọi mẫu xe. Trong đó, mẫu xe có kết quả kinh doanh đáng thất vọng nhất chính là KIA Morning.

Tháng 8/2024, mẫu xe nhà KIA tiếp tục đứng cuối trong phân khúc xe hạng A. Mẫu xe Hàn Quốc này chỉ bán ra 38 xe trong tháng vừa qua, giảm đến 29,6% so với tháng 7 (54 xe), đồng thời cũng giảm mạnh 47,2% so với tháng 8/2023 (72 xe). Lũy kế sau 8 tháng qua, KIA Morning mới chỉ đạt 489 xe, giảm 53,1% so với cùng kỳ năm 2023 (1.043 xe).

Đây cũng là cái tên lot top 10 những mẫu xe có doanh số thấp nhất thị trường ô tô Việt trong tháng 8/2024.

KIA Morning tại Việt Nam hiện có 5 phiên bản và giá bán từ 349 - 424 triệu đồng. So với 2 đối thủ, mẫu xe này rẻ hơn nhưng đã lâu không được nâng cấp thiết kế và trang bị, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khách hàng Việt dần thờ ơ với mẫu xe gầm thấp này.

Xếp thứ 2 trong phân khúc là Toyota Wigo, mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Với doanh số 200 xe, Toyota Wigo có một tháng kinh doanh không mấy thành công khi giảm tới 13,4% so với tháng 7 (231 xe) và giảm 11% so với tháng 8/2023 (225 xe). Lũy kế đến hết tháng 8 năm 2024, Toyota đã bán được 1.717 chiếc Wigo ra thị trường.

Toyota Wigo tại Việt Nam hiện có 2 phiên bản và giá bán dao động từ 360 - 405 triệu đồng. Do là xe nhập khẩu nên mẫu xe của Toyota không được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ. Đây cũng là một trong những bất lợi đối với mẫu xe gầm thấp này.

Hyundai Grand i10 là cái tên có doanh số bán hàng cao nhất trong phân khúc xe gầm thấp hạng A tháng vừa qua. Tuy nhiên, so với tháng 7/2024, doanh số Grand i10 đã giảm 22,5% so với tháng liền trước (400 xe). Với 310 xe được bán ra, mẫu xe cũng giảm 19,5% so với tháng 8/2023. Doanh số lũy kế 8 tháng đã qua của Hyundai Grand i10 mới chỉ đạt 2.731 xe, giảm mạnh 42,6% so với cùng kỳ năm 2023 (4.758 xe).

Do vừa được cập nhật phiên bản nâng cấp vào tháng 6/2024, mẫu xe có một số thay đổi chủ yếu là ngoại thất và trang thiết bị tiện nghi nhưng giá bán xe không có sự thay đổi. Xe vẫn có 6 phiên bản và giá bán dao động từ 360 - 455 triệu đồng như trước.

Trong tháng 9/2024 này, Hyundai Grand i10 hiện đang được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Nhà nước.