Xe ga Yamaha gây sốt nhờ thiết kế bắt mắt, một lít xăng đi gần 50km, thêm màu mới cực đẹp

Yamaha Motor vừa công bố phiên bản 2025 của mẫu xe tay ga Cygnus Gryphus với diện mạo mới đầy cuốn hút. Phiên bản mới này sẽ chính thức ra mắt thị trường Nhật Bản vào ngày 12/5/2025 với giá bán 374.000 Yen (tương đương 69 triệu đồng).

Kể từ khi ra mắt vào năm 2021, Cygnus Gryphus đã nhanh chóng khẳng định vị thế với sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất và tính năng.

"Trái tim" của mẫu xe này là khối động cơ BLUE CORE 124, 4 van, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 12 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sự kết hợp này mang đến khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị mà vẫn đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu.

Không chỉ mạnh mẽ, Cygnus Gryphus còn được trang bị nhiều tiện ích thiết thực đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Sàn để chân phẳng, cổng sạc USB, móc treo đồ tiện lợi và cốp chứa đồ 28 lít rộng rãi là những điểm cộng đáng chú ý. Hệ thống phanh đĩa trước/sau kết hợp UBS (Unified Brake System) đồng bộ giúp tăng cường độ ổn định khi vận hành.

Kích thước của Yamaha Cygnus Gryphus 2025 lần lượt là 1.935x690x1.160mm, khoảng cách giữa 2 trục bánh xe 1.340mm, trọng lượng 125 kg. Chiều cao yên 785mm, khoảng sáng gầm xe tối thiểu 125mm. Toàn bộ hệ thống đèn đều dùng công nghệ LED.

Về mặt khung gầm và an toàn, xe được trang bị giảm xóc trước dạng ống lồng và phía sau là giảm xóc lò xo, kết hợp cùng hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh, giúp tăng độ ổn định và an toàn khi phanh gấp. Xe được trang bị bộ vành đúc 12 inch kết hợp lốp không săm bản to 120/70 ở bánh trước và 130/70 ở bánh sau.

Điểm nhấn của phiên bản 2025 nằm ở bảng màu mới, nổi bật là sự xuất hiện của phiên bản đen-vàng (Vivid Yellow Solid 2) thay thế cho màu đen mờ trước đây.

Sự kết hợp giữa sắc vàng tươi sáng cùng các họa tiết và logo màu đen mang đến cho Cygnus Gryphus vẻ ngoài thể thao và hiện đại hơn.

Bên cạnh đó, Yamaha vẫn giữ lại ba tùy chọn màu sắc quen thuộc là xanh dương (Deep Purplish Blue Metallic C), trắng (Bluish White Pearl 1) và đen (Black Metallic X), nâng tổng số lựa chọn màu sắc lên con số bốn.

Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Theo công bố của Yamaha Nhật Bản, mức tiêu thụ nhiên liệu của Cygnus Gryphus 2025 (trong điều kiện 2 người ngồi trên xe và di chuyển ở tốc độ 60 km/h) là 48,6km/lít. Dung tích bình xăng của mẫu xe tay ga này là 6 lít.

Yamaha Cygnus Gryphus 2025 hứa hẹn tiếp tục là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe tay ga đô thị. Mẫu xe này không chỉ sở hữu hiệu suất vận hành mạnh mẽ, tiện nghi thoải mái mà còn gây ấn tượng với thiết kế thể thao cùng phiên bản màu vàng mới đầy cá tính. Đây chắc chắn sẽ là một "người bạn đồng hành" lý tưởng cho mùa hè sắp tới.

Cygnus Gryphus không bán chính hãng ở Việt Nam, nhưng cũng đã tham gia vào thị trường qua con đường nhập khẩu tư nhân.