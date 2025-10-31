'Xe ga quốc dân' của Honda ra mắt giá từ 31 triệu đồng: siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,69L/100 km, sẵn sàng thay thế Vision

Thương hiệu Honda tại Indonesia vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe tay ga bình dân Honda Genio. Sự thay đổi giúp cho Honda Genio 2026 ngày càng phù hợp với thế hệ trẻ yêu thích vẻ ngoài đầy màu sắc.

Với thiết kế nhỏ gọn và năng động, Honda Genio mới tiếp tục là lựa chọn yêu thích của những người tiêu dùng đang tìm kiếm một chiếc xe máy hàng ngày phù hợp với phong cách sống của mình. Thiết kế mới này mang đến diện mạo tươi mới hơn nhờ sự kết hợp màu sắc ấn tượng hơn, đồng thời vẫn giữ được phong cách cổ điển đặc trưng.﻿

Phiên bản CBS gây chú ý với hai phối màu hoàn toàn mới – Vibrant Tri-Tone (đỏ, trắng, xanh dương) và Vibrant Black & White – đi kèm bộ vành trắng tạo điểm nhấn cổ điển. Trong khi đó, bản CBS-ISS được thiết kế tối giản hơn, sử dụng các gam trầm như Nâu Mờ Fabulous, Xanh Mờ Fabulous và Đen Mờ Fabulous, kết hợp với đường kẻ sọc tinh tế, hiện đại.

Về thiết kế tổng thể, Genio 2026 vẫn giữ kiểu dáng nhỏ gọn đặc trưng, phù hợp di chuyển đô thị. Bộ lốp kích thước 12 inch (100/90 trước và 110/90 sau) giúp xe vận hành cân bằng, ổn định hơn. Các chi tiết như ốp cản trước và chắn bùn vẫn mang phong cách ba chiều đặc trưng, tạo cảm giác năng động và chắc chắn.

Sức mạnh của Genio 2026 đến từ động cơ eSP dung tích 110cc, SOHC, phun xăng điện tử PGM-FI, cho công suất 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút – tương đương mẫu Honda Vision tại Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,69 lít/100 km, cho phép xe di chuyển khoảng 248 km sau mỗi lần đổ đầy bình. Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hiệu suất của động cơ này còn thân thiện với môi trường nhờ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Về an toàn, Genio mới vẫn sử dụng chìa khóa cơ tích hợp mở yên, hệ thống phanh đĩa trước – tang trống sau cùng công nghệ phanh kết hợp CBS, giúp người lái kiểm soát tốt hơn khi phanh gấp. Xe cũng có tính năng ngắt động cơ khi gạt chân chống bên, tăng sự an toàn trong quá trình sử dụng.

Honda Genio 2026 được phân phối với 3 phiên bản gồm CBS, CBS Special Color và CBS-ISS. Trong đó, hai bản sau có giá đề xuất 20.275.000 Rp (khoảng 31,8 triệu đồng), còn bản cao cấp CBS-ISS được bán ở mức 20.695.000 Rp (tương đương 32,8 triệu đồng).

Nói về sự kiện ra mắt Honda Genio 2026, Giám đốc Tiếp thị AHM - Octavianus Dwi cho biết rằng phiên bản mới này là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế thời trang, lựa chọn màu sắc hấp dẫn, hiệu suất nhanh nhẹn và các tính năng hiện đại.

"Chúng tôi giới thiệu màu sắc mới này với phong cách cổ điển dành cho giới trẻ ngày nay, những người muốn trông thật phong cách trên một chiếc xe máy có hiệu suất nhanh nhẹn. Chúng tôi tin tưởng Honda Genio mới sẽ mang đến trải nghiệm lái xe thoải mái và thú vị", Octavianus cho biết trong một tuyên bố chính thức.

Với giá bán dễ tiếp cận, phong cách thiết kế trẻ trung cùng khả năng vận hành tiết kiệm, Honda Genio 2026 hứa hẹn tiếp tục là một trong những mẫu xe tay ga phổ thông được ưa chuộng tại Đông Nam Á, đặc biệt là trong nhóm khách hàng trẻ tuổi.