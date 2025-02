Xe ga Honda 110cc bản 'pro max' về Việt Nam: Trang bị như Vision nhưng giá ngang ngửa SH 150i

Được trình làng tại Thái Lan vào tháng 7/2024, Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition là phiên bản kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của nhân vật hoạt hình Hello Kitty. Sau gần 9 tháng ra mắt, mẫu xe ga nhà Honda đã chính thức xuất hiện tại thị trường Việt Nam thông qua các cửa hàng nhập khẩu tư nhân. Tương tự các phiên bản như Honda Super Cub C125 Disney Limited Editon, Scoopy Hello Kitty cũng là phiên bản giới hạn, chỉ được sản xuất 2.000 chiếc.

Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition được phân phối chính hãng tại Thái Lan với giá 57.900 baht (khoảng 43,8 triệu đồng). Tuy nhiên, khi về Việt Nam qua đường nhập khẩu tư nhân, giá bán tăng mạnh tới 89 triệu đồng , tức gấp đôi so với giá gốc. Thậm chí giá bán này còn ngang ngửa với Honda SH 150i. Mẫu xe này hiện được một số cửa hàng xe máy không chính hãng tại Bình Dương, TP.HCM, Cần Thơ,... chào bán.

Về cơ bản, Scoopy Hello Kitty Limited Edition vẫn giữ nguyên thiết kế và trang bị so với các phiên bản Honda Scoopy thông thường. Điểm khác biệt nằm ở cách phối màu và họa tiết trang trí.

Xe có màu trắng - đỏ đặc trưng của Hello Kitty. Logo kỷ niệm 50 năm xuất hiện trên một số chi tiết như nắp hộc chứa đồ phía trước và hai bên thân xe. Lót sàn màu đỏ tạo điểm nhấn nổi bật. Số thứ tự xuất xưởng được đánh riêng cho từng xe.

Ngoài diện mạo đặc biệt, Scoopy Hello Kitty Limited Edition vẫn sở hữu những trang bị quen thuộc như màn hình LCD hiển thị thông tin, hệ thống đèn LED hiện đại, hộc đồ trước tích hợp cổng sạc USB và hệ thống phanh CBS (phanh đĩa trước, phanh trống sau).

Xe sử dụng động cơ eSP 110cc làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút. Động cơ này đi kèm bộ đề ACG, giúp xe khởi động êm hơn và hỗ trợ tính năng Idling Stop System (ISS) giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Không chỉ có Honda Scoopy Hello Kitty, thị trường Việt Nam gần đây cũng đón nhận nhiều mẫu xe tay ga và mô tô phiên bản giới hạn. Mới đây, Yamaha Y16ZR 6MRO Limited Edition (giới hạn 3.000 chiếc, nhập khẩu từ Malaysia) cũng được rao bán tại Việt Nam với giá hơn 160 triệu đồng. Hay mẫu Honda SH Vetro của Ý giới hạn 700 chiếc, động cơ 125 có giá 140 triệu đồng và bản 150 giá lên tới hơn 170 triệu đồng, chưa gồm chi phí ra biển.

Ngoài ra, thêm một mẫu xe phiên bản đặc biệt khác cũng sẽ được đưa về Việt Nam trong tháng 2 là Honda Giorno+ 125 Limited Disney Fantasia 85, được sản xuất tại Thái Lan với số lượng giới hạn chỉ 2.000 chiếc. Hiện đơn vị phân phối chưa công bố giá của mẫu xe này.