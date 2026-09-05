Xe ga 125cc đẹp như SH Mode giá 48 triệu đồng, trang bị công nghệ hybrid xịn xò

Xe ga 125cc sở hữu thiết kế sang trọng như Honda SH Mode, dễ hút khách với mức giá 48 triệu đồng.

Yamaha vừa giới thiệu FASCINO S 125 FI HYBRID tại Nepal, mẫu xe tay ga 125 cc hướng tới nhóm khách hàng đô thị với thiết kế thanh lịch, động cơ tích hợp công nghệ hybrid và loạt tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

FASCINO S 125 FI HYBRID đang được trưng bày tại NADA Auto Show 2026. Tại Nepal, mẫu xe có giá niêm yết 279.900 NPR, tương đương khoảng 48 triệu đồng.

FASCINO S mang phong cách thiết kế đặc trưng của dòng Fascino với thân xe gọn, các đường nét mềm mại và kiểu dáng hướng tới nhóm khách hàng trẻ. So với phiên bản trước, Yamaha tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất, trong đó đáng chú ý là cụm đèn hậu và đèn báo rẽ phía sau được thiết kế lại, tạo diện mạo gọn gàng hơn.

Mẫu xe sử dụng động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125 cc, làm mát bằng không khí và phun xăng điện tử. Động cơ cho công suất tối đa khoảng 8,2 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Điểm đáng chú ý nằm ở hệ thống Smart Motor Generator (SMG) kết hợp với trợ lực Hybrid. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ khởi động động cơ êm ái, hệ thống này có thể bổ sung lực kéo trong thời điểm xe bắt đầu tăng tốc.

Khi xe chở thêm người, cần tăng tốc hoặc di chuyển trên đường dốc, hệ thống Hybrid có thể hỗ trợ thêm mô-men xoắn, qua đó cải thiện khả năng tăng tốc ở dải vận tốc thấp.

FASCINO S cũng được trang bị Stop & Start System. Hệ thống có khả năng tự động ngắt động cơ khi xe dừng và khởi động lại khi người lái tiếp tục tăng ga. Tính năng này hướng tới việc giảm thời gian động cơ hoạt động không tải, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị với nhiều lần dừng chờ tại đèn tín hiệu.

Về trang bị, xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số và trên phiên bản tương thích có hỗ trợ kết nối Yamaha Y-Connect. Tính năng Answer Back giúp người dùng xác định vị trí xe trong bãi đỗ.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích khoảng 21 lít, cung cấp thêm không gian để chứa các vật dụng cá nhân trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Tại Nepal, FASCINO S được định vị ở nhóm cao cấp trong dòng Fascino 125 FI Hybrid. Sự kết hợp giữa động cơ 125 cc, hệ thống trợ lực Hybrid và thiết kế khác biệt giúp mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc scooter phục vụ di chuyển trong đô thị nhưng có thêm các tính năng công nghệ.

Với mức giá khoảng 48 triệu đồng tại Nepal, FASCINO S nằm trong nhóm xe tay ga 125 cc có giá bán đáng chú ý. Nếu được Yamaha đưa tới các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, mẫu xe này có thể tạo thêm lựa chọn ở phân khúc xe tay ga phổ thông tích hợp công nghệ hybrid.

Giá bán này tuy chỉ ngang ngửa nhiều mẫu xe số bình dân tại thị trường Việt Nam, nhưng những trang bị mà Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid sở hữu thậm chí có thể khiến cho ngay cả Honda Vision và SH Mode cũng phải dè chừng.