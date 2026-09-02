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Xe Ferrari 599 Shooting Brake độc nhất vô nhị lên sàn đấu giá

Lê Tuấn
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Chiếc Ferrari 599 GTB Fiorano 2009 được chế tác thành phiên bản Daytona Shooting Brake Hommage 2026, được định giá lên tới gần 20 tỷ đồng.

Chiếc Ferrari 599 GTB Fiorano đời 2009 được chế tác riêng với diện mạo của một chiếc shooting brake. Công trình độc bản này do hãng độ thân xe Hà Lan Niels van Roij Design thực hiện và sẽ được đưa lên sàn đấu giá vào mùa thu năm nay.

- Ảnh 1.

Động cơ V12 hút khí tự nhiên nguyên bản của chiếc xe vẫn được giữ nguyên như khi Ferrari xuất xưởng. Tuy nhiên, gần như mọi chi tiết xung quanh đã được thay đổi.

- Ảnh 2.

Ngoại trừ cửa xe, toàn bộ bề mặt ngoại thất được tạo hình mới thủ công bằng nhôm. Theo hãng thiết kế, dự án tiêu tốn khoảng 15.000 giờ cho các công đoạn thiết kế, kỹ thuật và chế tác thủ công. Đây là khoảng thời gian thường thấy ở những dự án phục chế xe cổ đặc biệt, thay vì một mẫu xe hiện đại được phát triển trên nền tảng sẵn có.

- Ảnh 3.

Điểm đặc biệt của dự án không nằm ở chiếc xe nền tảng mà ở chính yêu cầu của khách hàng. Chủ nhân chiếc 599 GTB Fiorano đã tìm đến Niels van Roij với mong muốn tạo ra một mẫu xe tri ân một chiếc Ferrari duy nhất ra đời năm 1972.

- Ảnh 4.

Đây là một đề bài cụ thể hơn nhiều so với những dự án thông thường của các hãng chế tác thân xe. Điều này thể hiện rõ qua việc nhóm đã tái tạo lại tỷ lệ của chiếc xe nguyên bản một cách chân thực nhất.

- Ảnh 5.

Chiếc Ferrari đời 1972 được phát triển tại Chinetti-Garthwaite Motors ở Pennsylvania, nơi Luigi “Coco” Chinetti Jr. cùng nhà thiết kế Gene Garfinkle biến một chiếc 365 GTB/4 Daytona coupe thành mẫu xe du lịch độc bản.

- Ảnh 6.

Họ chỉ giữ lại kính chắn gió, cột A và cửa xe. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của chiếc xe nguyên bản là cặp cửa kính phía sau được bản lề trên nóc, thay vì sử dụng cửa hậu truyền thống. Chi tiết này được tái hiện trên phiên bản mới dưới dạng hai cửa kính kiểu cánh bướm vận hành bằng điện, mở lên để tiếp cận khoang hành lý.

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Ở phía trước, cụm đèn kéo dài toàn chiều rộng đầu xe được chế tạo từ vật liệu composite carbon in 3D, gợi lại thiết kế đèn màu hổ phách đặc trưng từng giúp chiếc Ferrari năm 1972 khác biệt so với Daytona coupe tiêu chuẩn.

- Ảnh 9.

Đường mái xe được nâng nhẹ phía trên vị trí người lái trước khi dốc mạnh về phía đuôi Kamm, kiểu thiết kế được các nhà chế tạo thân xe của Ferrari từ lâu đã ưa chuộng.

- Ảnh 10.

Khoang nội thất sử dụng da màu cognac bọc ghế, táp-lô và thậm chí cả khoang hành lý. Toàn bộ được kết hợp với các cấu trúc nhôm tạo hình thủ công, trong khi sợi carbon thay thế phần ốp gỗ óc chó trên chiếc xe nguyên bản. Phía sau ghế ngồi là sáu thanh nhôm gia công CNC, trong đó hai thanh ngoài cùng được khắc tên xe.

- Ảnh 11.
- Ảnh 12.

Chiếc Ferrari độc bản này có tên Daytona Shooting Brake Hommage 2026. Xe sẽ được đưa lên sàn đấu giá vào đầu tháng 10 tại Bỉ.

- Ảnh 13.

Hồ sơ khung gầm cho thấy xe đã chạy được 43.802 km trước khi được đưa ra đấu giá. Giá khởi điểm dự kiến nằm trong khoảng 450.000-650.000 euro, mức cao nhất quy đổi tương đương gần 20 tỷ đồng.

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