Xe điện rẻ tràn về, Hyundai Accent còn cửa ở tầm 400 triệu đồng?

Phân khúc sedan hạng B và xe điện mini hiện là hai lựa chọn nổi bật trong tầm giá hơn 400 triệu đồng. Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe quen thuộc trong nhóm sedan truyền thống, trong khi các mẫu xe điện nhỏ như Wuling Bingo hay Dongfeng Box lại thu hút nhóm người dùng trẻ muốn trải nghiệm phương tiện thân thiện môi trường và tiết kiệm chi phí vận hành.

Với hơn 100.000 xe bán ra tại Việt Nam, Hyundai Accent được xem là một trong những mẫu sedan phổ biến nhất trong phân khúc. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5–8 lít/100 km, sử dụng động cơ 1.5L và hộp số sàn hoặc tự động. Accent có kiểu dáng fastback, trang bị màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây và cửa gió cho hàng ghế sau.

Về giá bán, Hyundai Accent hiện được phân phối với bốn phiên bản, dao động từ 439 đến 569 triệu đồng. Trong tháng 11/2025, mẫu xe này được áp dụng ưu đãi tối đa khoảng 64 triệu đồng và gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km. Mức giảm cụ thể tuỳ thuộc vào từng đại lý và khu vực.

Một yếu tố khác giúp Accent giữ được sức hút là thương hiệu. Hyundai là hãng xe đã có mặt lâu năm tại Việt Nam, sở hữu hệ thống đại lý và dịch vụ hậu mãi rộng khắp. Điều này mang lại cảm giác an tâm hơn cho người mua, đặc biệt là nhóm khách hàng phổ thông. Trong khi đó, các mẫu xe điện cùng tầm giá, phần lớn đến từ những thương hiệu mới có xuất xứ Trung Quốc, vẫn đối mặt với sự dè dặt của người tiêu dùng trong giai đoạn đầu thâm nhập thị trường.

Ở chiều ngược lại, xe điện cỡ nhỏ vẫn có những lợi thế rõ rệt. Chi phí sử dụng thấp, gần như không tốn nhiên liệu, ít bảo dưỡng và được miễn lệ phí trước bạ trong một số trường hợp. Xe điện phù hợp với môi trường đô thị, nơi quãng đường di chuyển ngắn và người dùng có thể chủ động sạc tại nhà. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất hiện nay là phạm vi hoạt động và mạng lưới trạm sạc chưa thật sự phủ rộng, đặc biệt ở các tỉnh ngoài khu vực trung tâm.

Về vận hành, xe điện có ưu thế ở khả năng tăng tốc và độ êm ái khi di chuyển trong phố, trong khi Accent vận hành ổn định hơn khi đi xa hoặc di chuyển ở dải tốc độ cao. Cả hai đều phục vụ những nhóm khách hàng khác nhau: Accent phù hợp với người dùng đề cao sự bền bỉ và ổn định, còn xe điện phù hợp với người trẻ, thường xuyên đi trong nội đô và quan tâm đến xu hướng di chuyển xanh.

Trong tầm giá hơn 400 triệu đồng, Hyundai Accent vẫn là lựa chọn an toàn và dễ tiếp cận với phần đông người dùng, trong khi xe điện mở ra hướng đi mới cho những ai muốn thử nghiệm công nghệ và lối sống bền vững. Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào thói quen di chuyển, khả năng tiếp cận hạ tầng sạc và mức độ sẵn sàng của người mua với một công nghệ còn tương đối mới tại Việt Nam.