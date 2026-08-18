Xe điện “bé hạt tiêu” và lời giải tiềm năng cho bài toán ô nhiễm đô thị

Sự xuất hiện ngày một nhiều của những chiếc VinFast VF3, VF2 trên đường phố không chỉ cho thấy sự yêu thích với mẫu phương tiện “bé hạt tiêu” này mà còn mở ra cơ hội giải bài toán ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn.

Xe nhỏ, tiềm năng lớn

Nếu trước đây cuộc đua xe điện thường gắn với những mẫu SUV, sedan hay xe có kích thước lớn, thị trường đang cho thấy một hướng đi khác: xe điện càng nhỏ, càng dễ tiếp cận và phù hợp đô thị lại càng có cơ hội trở thành sản phẩm đại chúng. Đây không còn là câu chuyện riêng của Việt Nam mà đang dần trở thành xu hướng tại nhiều thị trường ôtô lớn.

Tại Nhật Bản, phân khúc kei car – những mẫu xe có kích thước rất nhỏ, được thiết kế riêng cho điều kiện đường phố chật hẹp – đang trở thành chiến trường mới của xe điện. Mới đây, BYD đã gia nhập phân khúc này với mẫu Racco, có giá dưới 2 triệu yen sau trợ cấp và phạm vi hoạt động công bố 210-320 km. Động thái này cho thấy ngay cả một thị trường vốn nổi tiếng với các mẫu xe cỡ nhỏ như Nhật Bản cũng đang chứng kiến quá trình điện hóa của phân khúc “bé hạt tiêu”.

Tại châu Âu, xu hướng cũng đang diễn ra theo cách tương tự. Xe điện đang tăng trưởng mạnh, với doanh số xe chạy pin tại châu Âu tăng khoảng 35% trong nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, bên cạnh những mẫu xe lớn, thị trường ngày càng xuất hiện nhiều mẫu EV nhỏ, giá dễ tiếp cận, hướng tới nhu cầu đi lại hàng ngày trong các thành phố đông đúc. Một ví dụ là Leapmotor T03 – mẫu xe đô thị cỡ nhỏ có thời điểm được bán với giá chỉ khoảng 5.000 euro tại Italy nhờ các chương trình hỗ trợ của chính phủ.

Điểm chung của Nhật Bản và châu Âu là chiếc ôtô không nhất thiết phải thật lớn để đáp ứng nhu cầu di chuyển đô thị. Khi phần lớn hành trình chỉ diễn ra trong thành phố, kích thước nhỏ giúp xe dễ luồn lách, quay đầu, đỗ xe và tiết kiệm năng lượng hơn. Với xe điện, lợi thế này càng rõ khi hệ truyền động đơn giản và chi phí vận hành thấp giúp những mẫu xe nhỏ có thể trở thành phương tiện thay thế xe máy hoặc chiếc ôtô thứ hai của gia đình.

Việt Nam tiên phong

Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu rất rõ của xu hướng này. Tháng 7 vừa qua, VinFast VF 3 trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng với 5.564 chiếc, vượt qua nhiều mẫu xe lớn hơn. Tính từ đầu năm, VF 3 đạt 29.345 xe. Trong khi đó, mẫu Minio Green – chiếc xe nhỏ nhất của VinFast – cũng bán được 2.429 chiếc chỉ trong tháng 7 sau khi giá được điều chỉnh xuống 188 triệu đồng.

Đặc biệt, con số 28.742 đơn cọc VF 2 chỉ trong 72 giờ càng cho thấy nhu cầu đối với những chiếc xe điện nhỏ, giá thấp đang rất lớn. Khi giá mua tiến gần tới khả năng tài chính của nhóm khách hàng trước đây chủ yếu sử dụng xe máy, xe điện cỡ nhỏ không còn đơn thuần là một sản phẩm ôtô giá rẻ mà có thể mở ra một tầng khách hàng hoàn toàn mới cho thị trường ôtô Việt Nam.

Sự lên ngôi của nhóm xe này còn có ý nghĩa lớn hơn câu chuyện doanh số. Với Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn, nơi mật độ phương tiện cao, đường phố thường xuyên quá tải và ô nhiễm không khí là vấn đề ngày càng đáng quan tâm, những chiếc xe điện “bé hạt tiêu” có thể trở thành một phần của lời giải.

Thay vì khuyến khích người dân chuyển từ một chiếc xe xăng lớn sang một chiếc xe điện lớn, việc đưa ra những mẫu xe điện nhỏ, giá dễ tiếp cận có thể tạo ra một lựa chọn chuyển đổi thực tế hơn. Một bộ phận người đang sử dụng xe máy có thể cân nhắc ôtô điện nhỏ cho nhu cầu gia đình; trong khi những gia đình vốn cần chiếc xe thứ hai có thể không còn phải bỏ ra khoản tiền quá lớn.

Đây cũng là lý do những chiếc xe được ví von là “bé hạt tiêu” có thể đóng vai trò lớn hơn nhiều so với kích thước của chúng.

Từ kei car của Nhật Bản, xe đô thị cỡ nhỏ tại châu Âu đến VF 3, Minio Green hay VF 2 tại Việt Nam, thị trường đang cùng hướng tới một quan niệm mới: ô tô tương lai của đô thị không nhất thiết phải to, mạnh và đắt – mà phải vừa đủ dùng, vừa túi tiền và ít gây tác động lên môi trường. Và nếu xu hướng này tiếp tục tăng tốc, những chiếc xe điện “bé hạt tiêu” hoàn toàn có thể trở thành một trong những hình ảnh phổ biến nhất trên đường phố Việt Nam trong những năm tới.

Nguồn: Tổng hợp﻿