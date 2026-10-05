‘Xe dịch vụ cho hành khách của năm’ gọi tên VinFast Limo Green tại Car Choice Awards 2026

Vượt qua nhiều cái tên quen thuộc trong mảng vận tải, mẫu MPV thuần điện VinFast Limo Green đã chính thức giành giải

Ngành vận tải hành khách đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong tiêu chuẩn phục vụ, và Car Choice Awards (CCA) 2026 đã kịp thời ghi nhận xu hướng này thông qua hạng mục "Xe dịch vụ cho hành khách của năm". Tại đêm Gala vinh danh diễn ra tối 4/10 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, mẫu xe điện VinFast Limo Green đã xuất sắc được xướng tên ở vị trí cao nhất, đánh dấu sự lên ngôi của những phương tiện hướng tới trải nghiệm xanh và cao cấp.

Vẫn giữ vững triết lý "Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất", hạng mục này không chỉ đánh giá bài toán kinh tế cho chủ xe mà còn đặt trải nghiệm thực tế của người ngồi sau lên bàn cân. Kết quả chung cuộc là sự tổng hòa giữa những đánh giá khắt khe về công năng từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (chiếm 70%) và sự hài lòng của hành khách thông qua lượt bình chọn cộng đồng (chiếm 30%).

Mẫu xe Điểm Hội đồng (chiếm 70%) Điểm bình chọn (chiếm 30%) Điểm chung cuộc VinFast Limo Green 4,5 4,0 4,35 BYD M6 2,5 5,0 3,25 Mitsubishi Xpander 2,5 3,0 2,65 Kia Carnival 3,2 1,0 2,54 Toyota Innova Cross 2,3 2,0 2,21

Ông Dương Đăng Quang - chuyên gia thử nghiệm xe và ông Vũ Tấn Công - Nguyên Tổng Thư ký VAMA trao cúp và bằng cho ông Nguyễn Hồng Nhật - Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast thị trường Việt Nam.

Cuộc đua ở hạng mục xe dịch vụ năm nay chứng kiến sự phân hóa khá rõ nét trên bảng điểm. VinFast Limo Green giành chiến thắng thuyết phục với 4,35 điểm chung cuộc. Mẫu xe này nhận được sự đồng thuận rất cao từ giới chuyên môn khi ghi nhận 4,5 điểm từ Hội đồng, đồng thời thu về 4,0 điểm bình chọn từ cộng đồng.

Đứng ở vị trí á quân là BYD M6 với 3,25 điểm chung cuộc. Dù sở hữu điểm bình chọn tối đa 5,0 điểm từ người tiêu dùng, mẫu xe này lại chỉ nhận được 2,5 điểm đánh giá từ Hội đồng chuyên môn.

Các mẫu xe quen thuộc khác trong ngành dịch vụ cũng chia nhau những vị trí bám đuổi sát nhau. Mitsubishi Xpander xếp thứ ba với 2,65 điểm tổng, Kia Carnival bám sát với 2,54 điểm, và Toyota Innova Cross chốt lại danh sách với 2,21 điểm.

Ông Nguyễn Hồng Nhật - Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast thị trường Việt Nam - chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi được đại diện VinFast nhận các giải thưởng rất ý nghĩa từ Ban tổ chức Car Choice Awards 2026. Đây là sự ghi nhận của cả người tiêu dùng lẫn giới chuyên môn dành cho đẳng cấp thương hiệu, chất lượng dịch vụ cũng như các sản phẩm nổi bật của VinFast trên thị trường trong năm 2026”.

VinFast Limo Green ghi điểm mạnh mẽ nhờ việc định nghĩa lại tiêu chuẩn của một mẫu xe MPV 7 chỗ chạy dịch vụ. Thiết kế xe tối ưu hóa không gian với chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm, mang lại sự rộng rãi và thoải mái cho cả 3 hàng ghế. Nhờ lợi thế vận hành thuần điện, Limo Green giải quyết triệt để vấn đề tiếng ồn động cơ và mùi xăng dầu, mang đến không gian di chuyển tĩnh lặng, êm ái cho hành khách.

Xe được trang bị hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết. Nội thất của Limo Green hướng tới sự thực dụng nhưng vẫn đáp ứng tốt trải nghiệm công nghệ. Khoang lái được thiết kế tối giản, loại bỏ cụm đồng hồ truyền thống và tập trung mọi thao tác vào màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch.

Về sức mạnh, động cơ điện 150 kW cùng cụm pin 60,13 kWh cung cấp quãng đường di chuyển 450 km theo chuẩn NEDC sau mỗi lần sạc. Xe có khả năng sạc nhanh từ 10% lên 70% trong 30 phút, giúp các tài xế duy trì nhịp độ công việc mà không mất quá nhiều thời gian chờ đợi.

Về mặt kinh tế, VinFast Limo Green sở hữu mức giá từ 699 triệu đồng. Bên cạnh chi phí đầu tư ban đầu hợp lý, Limo Green còn có lợi thế nhờ chính sách miễn phí sạc tại các trạm sạc công cộng của V-Green.

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026