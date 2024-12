Tối 28/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa giải cứu thành công tài xế xe đầu kéo mất lái lao xuống ruộng.

Trước đó, lúc 16 giờ 8 phút cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo về việc xe đầu kéo mang BKS 43H - 01295 kéo theo rơ-móc 43R – 03539 bị mất lái lao xuống ruộng bên lề đường làm lật nghiêng xe và có người bị mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam kịp thời có mặt tại hiện trường giải cứu tài xế xe đầu kéo gặp nạn. Ảnh CA

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đầu kéo do ông Hồ Đắc T. (54 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) điều khiển đang lưu thông trên đường quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam. Khi đến địa phận thôn An Thái, xã Bình An, huyện Thăng Bình thì xe bất ngờ bị mất lái lao xuống ruộng sát lề đường, khiến chiếc xe bị lật nghiêng, phần đầu xe bị biến dạng, lái xe bị mắc kẹt trong ca bin.



Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng điều lực lượng và phương tiện đến hiện trường.

Sau hơn 15 phút nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn, được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.