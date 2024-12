Sáng 18-12, Công an huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang phối hợp các lực lượng để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra vụ xe đầu kéo lật xuống vực sâu khiến một người tử vong.

Hiện trường sau vụ xe đầu kéo lật xuống vực sâu.

Theo đó, vào lúc 23 giờ 20 phút, ngày 17-12, tại Km 74 +600 khu vực đèo A Co trên Quốc lộ 49 thuộc xã Phú Vinh, huyện A Lưới xe đầu kéo biến kiếm soát 74C-08387 kéo theo rơ mooc BKS 74R 00778 do ông Nguyễn Nhật Hảo (SN 1975, trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chở gỗ từ Lào về. Khi đến địa phận trên thì bất ngờ xe bị lật xuống vực, cách mặt đường khoảng 30 m.

Hậu quả 1 người tử vong, xe đầu kéo hư hỏng. Nhận được thông tin, Công an huyện A Lưới, Cảnh sát PCCC & CHCN, CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có mặt phối hợp cứu nạn đưa nạn nhân lên.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 31 phút ngày 4-12, xe đầu kéo chở than BKS 15C-131.119 do Phạm Công Năm (SN 1975 thường trú xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông theo hướng A Lưới - TP Huế, khi đến vị trí km 72+200 Quốc lộ 49 địa phận xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, cũng bị mất lái lao xuống vực theo hướng taluy âm bên trái chiều di chuyển.

Tuyến Quốc lộ 49 nối huyện A Lưới về TP Huế có nhiều đoạn đường qua đèo dốc, quanh co và đường hẹp. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường này.