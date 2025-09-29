Xe đạp xanh thân thiện nhưng vẫn vắng khách

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai, loại hình giao thông này vẫn chưa thực sự trở thành một phần trong thói quen đi lại hằng ngày của người dân Thủ đô Hà Nội. Việc khai thác còn hạn chế, lượng người sử dụng chưa nhiều, khiến hiệu quả mang lại chưa đạt như kỳ vọng ban đầu.

Bảo vệ môi trường là thế nhưng nhưng trên thực tế, số lượng người dân lựa chọn xe đạp công cộng để di chuyển hằng ngày vẫn còn rất hạn chế. Ghi nhận tại một số trạm xe cho thấy, lượng xe được thuê rất ít, kể cả vào giờ cao điểm. Theo ông Nguyễn Tuấn Hiệp (Hà Nội), từ 6h sáng đến 6h tối thường chỉ có 5 chiếc xe đạp được thuê.

Hiện trên địa bàn thành phố đã có khoảng 130 trạm xe đạp công cộng được lắp đặt. Ngoài xe đạp truyền thống, đơn vị vận hành cũng đưa vào khai thác xe đạp điện để tăng sự lựa chọn cho người dân. Tuy nhiên, trung bình mỗi xe chỉ được sử dụng khoảng 1 lượt/ngày do nhiều điểm xe thiếu kết nối với các phương tiện giao thông công cộng khác.

Ông Đỗ Bá Quân - Chủ tịch Công ty cổ phần Vận tải số Trí Nam cho rằng: "Khó khăn về công tác vận hành, đường phố đông đúc, trạm xe còn thưa, còn ít, nhiều điểm bị tình trạng lấn chiếm".

Hiện, doanh nghiệp này đã có văn bản đề xuất với thành phố cho phép nâng điểm trạm lên đến 2.000 trạm với khoảng từ 20.000 đến 50.000 xe. Tuy nhiên, giao thông xanh chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được tích hợp với hệ thống hạ tầng đô thị, vận hành đồng bộ và được người dân lựa chọn sử dụng thường xuyên.