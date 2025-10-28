Xe đạp trợ lực Atom+ NX mới ra mắt: Động cơ Bosch tăng 4 lần lực đạp, chạy 145km/lần sạc, giá đắt hơn SH 160i

Động cơ Bosch PX mạnh mẽ, hỗ trợ lực đạp lên tới 400%

Atom+ NX là mẫu xe mới nhất trong dòng NX của BH Bikes, tiếp nối các mẫu iLynx+ NX và iGravelX NX. Điểm nổi bật lớn nhất là động cơ Bosch Performance Line PX – một trong những bộ truyền động mới nhất dành riêng cho xe đạp điện đô thị và SUV, cung cấp mô-men xoắn tối đa 90Nm và khả năng hỗ trợ lực đạp lên tới 400%, giúp người dùng dễ dàng leo dốc, tăng tốc và duy trì tốc độ ổn định.

Xe đạt tốc độ hỗ trợ tối đa 25km/h, phù hợp với quy định xe đạp điện tại châu Âu. Tích hợp bên trong khung là pin 600Wh, cho phép xe đạt tầm hoạt động lên tới 145km trong điều kiện lý tưởng. Hệ thống còn có chế độ tự động quản lý tiêu thụ năng lượng, kéo dài tuổi thọ pin và tối ưu hiệu suất vận hành hàng ngày.

Trang bị hiện đại: màn hình Kiox 300, phuộc SR Suntour, khung hợp kim hybrid

Về thiết kế, Atom+ NX sử dụng khung hợp kim nhôm hybrid với kiểu dáng city bike hiện đại, đi dây âm hoàn toàn trong khung nhằm tăng tính thẩm mỹ và hạn chế hư hại trong quá trình sử dụng. Mẫu xe này được trang bị phuộc trước SR Suntour Mobie 32 NLO, hành trình 100mm, giúp giảm chấn hiệu quả khi di chuyển qua các vỉa hè, đường xấu hoặc dốc nhẹ.

Các phiên bản cao cấp như Diamond và Diamond Wave đi kèm màn hình Bosch Kiox 300 hiển thị đầy đủ tốc độ, quãng đường, mức trợ lực và nhịp tim qua kết nối Bluetooth, đồng thời có khả năng định vị chỉ đường turn-by-turn thông qua ứng dụng Bosch eBike Flow. Những phiên bản thấp hơn dùng màn hình Intuvia 100, tối giản nhưng vẫn cung cấp các thông tin cơ bản như tốc độ và dung lượng pin.

Trọn gói phụ kiện và khả năng vận hành linh hoạt

Atom+ NX được trang bị đầy đủ phụ kiện phục vụ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị, bao gồm chắn bùn, giá chở đồ sau, đèn trước sau, chân chống, và khóa Abus tích hợp. Lốp xe sử dụng loại Schwalbe Big Apple 55‑622 – phù hợp cho cả đường phố lẫn đường gồ ghề nhẹ.

Tùy theo phiên bản, xe có thể sử dụng hệ truyền động Shimano Nexus 5 tốc độ kết hợp với dây đai carbon Gates trên bản cao cấp, cho trải nghiệm mượt và gần như không cần bảo trì. Hệ thống phanh đĩa thủy lực Shimano MT200 (rotor 180mm phía trước, 160mm phía sau) đảm bảo lực phanh ổn định và an toàn.

Giá bán và phiên bản

Atom+ NX được phân phối tại châu Âu với các phiên bản:

NX Jet / NX Wave: từ 3.999,90 EUR (khoảng 123 triệu đồng).

NX Diamond / Diamond Wave: từ 4.299 EUR (khoảng 132 triệu đồng).

Xe có nhiều tùy chọn kích cỡ từ XS đến XL và màu sắc khác nhau tùy thị trường.

Đánh giá tổng quan

Với cấu hình cao cấp, thiết kế hiện đại và loạt trang bị toàn diện, BH Atom+ NX là một trong những mẫu e-bike đô thị nổi bật nhất hiện nay trong phân khúc trên 4.000 EUR. Sự kết hợp giữa động cơ Bosch PX, pin 600Wh, màn hình thông minh và thiết kế khung chắc chắn tạo nên lựa chọn lý tưởng cho người dùng cần một phương tiện di chuyển hàng ngày vừa mạnh mẽ, vừa tiện nghi.

Tuy nhiên, mức giá cao và trọng lượng tương đối lớn (ước tính trên 25kg) có thể là rào cản với người dùng phổ thông hoặc những ai tìm kiếm một mẫu xe gọn nhẹ, giá mềm hơn. Ngoài ra, để tận dụng tối đa lợi thế của mẫu xe này, người dùng cần có nhu cầu sử dụng thường xuyên và di chuyển quãng đường trung bình - dài mỗi ngày.

Ở Việt Nam hiện cũng có khá nhiều thương hiệu và mẫu mã xe đạp trợ lực với giá dễ chịu hơn, vừa túi tiền người Việt Nam, trải đều từ vài triệu đến vài chục triệu, ví dụ như các mẫu của ADO (14 - 35 triệu), Phoenix (7 - 20 triệu) hay Xiaomi HIMO (13 - 36 triệu).