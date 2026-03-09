Xe cứu thương vào tận sới vật đưa đô vật đi cấp cứu tại lễ hội ở Hà Nội: Tình trạng nạn nhân

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh xe cứu thương vào tận sới vật để đưa nam đô vật đi cấp cứu do gặp chấn thương trong lúc tham gia thi đấu, xảy ra tại lễ hội vật ở Hà Nội, lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 8/3 tại lễ hội vật Đề Thượng Núi Xây (xã Kim Anh, TP Hà Nội). Nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi xem đoạn clip và quan tâm đến sức khoẻ của nam đô vật.

Xe cứu thương vào sới vật đưa đô vật đi cấp cứu.

Trao đổi trên báo VietNamNet chiều 9/3, lãnh đạo Đảng uỷ xã Kim Anh xác nhận vụ việc nói trên. Vị lãnh đạo cho hay, ngay sau khi đô vật gặp chấn thương, ban tổ chức đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để kiểm tra, thăm khám.

Về tình trạng của nam đô vật, kết quả ban đầu cho thấy, nạn nhân chỉ bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Người này đã được cho về nhà ngay trong ngày 8/3 để tiếp tục theo dõi và điều trị, sau khi được các bác sĩ kiểm tra và xử lý.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2026 đã xảy ra sự cố đáng tiếc khi nam đô vật Nguyễn Văn T. (sinh năm 1982) tử vong sau khi tham gia đấu vật truyền thống tại lễ hội thôn Thái Lai, xã Kim Anh, Hà Nội. Trong lúc thi đấu, anh T. bị đối phương vật gập cổ xuống sàn đấu gây bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

UBND xã Kim Anh đã chỉ đạo công an xã lập hồ sơ, xác minh và giải quyết vụ việc theo quy định, theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online.