Xe của Will bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đổ trúng

Will kể lại sự cố khi đang lưu thông trên đường và may mắn không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Sáng 7/10, một cây cổ thụ cao hơn 20 m, đường kính khoảng 3 m bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM.

Sự cố xảy ra vào khoảng thời điểm nhiều người đi làm, đi học nên nhanh chóng gây ảnh hưởng đến giao thông khu vực trung tâm. Dòng xe ùn tắc lan sang Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch và nhiều tuyến đường khác. CSGT phải chốt chặn, phân luồng phương tiện tránh khu vực cây đổ.

Cây cổ thụ bật góc đổ ra đường Đinh Tiên Hoàng (TP.HCM) sáng nay khiến giao thông ùn tắc

Đáng chú ý, trên trang cá nhân, ca sĩ Will chia sẻ hình ảnh xe của mình là một trong số các phương tiện gặp sự cố trên. Nam ca sĩ cho biết 1/3 xe của mình đã nằm trong tán cây sáng nay. Nói về tình hình lúc đó, nam ca sĩ cho biết đã may mắn thắng kịp xe và may mắn không bị sao.

Will chia sẻ: "Tôi là chiếc xe duy nhất 1/3 đầu xe nằm trong tán cây sáng nay, lùi xe ra được 1 lúc mới dám xuống xe, may là xung quanh không ai bị sao, lúc đó không thắng trễ 1 giây thôi chắc không thoát ra được luôn quá. Mưa gió đi đường cẩn thận nha cả nhà".

Will cho biết 1/3 đầu xe nằm trong tán cây cổ thụ

Nhiều người không khỏi giật mình khi biết chiếc xe của nam ca sĩ từng nằm ngay dưới tán cây đổ và bày tỏ sự may mắn khi nam ca sĩ kịp thời thắng xe đúng lúc. Một số khán giả cũng để lại lời hỏi thăm, nhắc Will cẩn thận hơn khi di chuyển trong những ngày thời tiết có nhiều diễn biến bất thường.

May mắn là theo chia sẻ của Will, thời điểm cây đổ không có ai xung quanh gặp vấn đề nghiêm trọng. Nam ca sĩ cũng chủ động nhắn nhủ mọi người nên chú ý quan sát khi tham gia giao thông, đặc biệt trong những lúc mưa gió hoặc thời tiết xấu.

Will cho biết may mắn đã thắng kịp lúc và những người xung quanh không ai bị sao sau sự cố đổ cây

Ảnh: NVCC