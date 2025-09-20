Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất: Lynk & Co 06 tách top, bỏ xa nhóm xe Trung Quốc còn lại nhưng thế trận có thể đảo chiều phút chót!

*Số liệu tính tới 12h30 ngày 19/09

Hạng mục “Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất” chứng kiến sự cạnh tranh của 5 mẫu xe đến từ Trung Quốc, bao gồm Lynk & Co 06, Geely Monjaro, BYD Sealion 6, Geely Coolray và Jaecoo J7. Đây đều là những thương hiệu mới gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây.

Top 5 hạng mục giải thưởng "Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất".

Tính đến nay, Lynk & Co 06 đang nhận được 14.746 lượt bình chọn, dẫn đầu và tạo khoảng cách khá xa với các đối thủ. Hai mẫu xe cùng thương hiệu Geely Monjaro, Coolray lần lượt đạt 10.728 và 10.660 lượt, xếp ở vị trí thứ hai và ba. Ở hai vị trí cuối cùng là Jaecoo J7 (9.140 lượt) và BYD Sealion 6 (6.542 lượt).

Tuy vậy, đây mới chỉ là kết quả sau hơn một tuần bình chọn. Để xác định mẫu xe chiến thắng cuối cùng ở từng hạng mục, Ban tổ chức sẽ cộng điểm từ hai nguồn: bình chọn của người dùng (30%) và đánh giá của Hội đồng thẩm định chuyên môn (70%). Kết quả chính thức sẽ được công bố tại đêm gala trao giải Car Choice Awards vào tối 3/10.

Ra mắt thị trường từ tháng 6/2024, Lynk & Co 06 là mẫu xe có thời gian hiện diện lâu nhất trong top 5 đề cử của hạng mục “Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất”. Sự xuất hiện của Lynk & Co 06 trên thị trường Việt Nam đem lại làn gió mới cho phân khúc SUV đô thị. Với xuất thân từ thương hiệu con của Geely và Volvo, mẫu xe này nhanh chóng gây ấn tượng nhờ ngôn ngữ thiết kế táo bạo và khác biệt so với phần lớn đối thủ cùng tầm giá. Ngoại hình trẻ trung, sắc sảo và hơi hướng “châu Âu” giúp Lynk & Co 06 dễ dàng chinh phục nhóm khách hàng trẻ thành thị, những người muốn tìm một chiếc xe không chỉ để đi lại, mà còn để khẳng định cá tính.

Lynk & Co 06 đang dẫn đầu bình chọn "Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất".

Điểm thú vị của Lynk & Co 06 không chỉ nằm ở diện mạo, mà còn ở cách tiếp cận thị trường. Xe được xây dựng với triết lý “xe là một dịch vụ”, vốn nổi bật tại các thị trường quốc tế khi hãng tập trung nhiều vào kết nối số, công nghệ thông minh và trải nghiệm người dùng. Hệ thống giải trí hiện đại, màn hình cỡ lớn cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái tân tiến khiến mẫu SUV này mang đến cảm giác “công nghệ” hơn hẳn nhiều đối thủ.

Lynk & Co 06 sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại và mức giá cạnh tranh.

Bên cạnh đó, mức giá cạnh tranh cũng là yếu tố quan trọng để Lynk & Co 06 ghi điểm. Chính sự mới mẻ, đậm chất cá tính và định vị rõ ràng đã giúp Lynk & Co 06 khiến mẫu xe này trở thành cái tên đáng chú ý, nhanh chóng được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm và lựa chọn trong năm 2025.

Car Choice Awards 2025 đang bước vào giai đoạn nóng nhất với hàng loạt hạng mục được người tiêu dùng và giới chuyên môn chờ đợi. Một trong những điểm nhấn năm nay chính là sự xuất hiện của hạng mục “Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất” – những cái tên chỉ vừa gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian ngắn, nhưng đã nhanh chóng tạo sức hút mạnh mẽ.

Hạng mục “Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất” phản ánh rõ nét sự thay đổi trong lựa chọn của khách hàng Việt: cởi mở hơn với thương hiệu mới, sẵn sàng đón nhận những mẫu xe sở hữu công nghệ tiên tiến, giá bán cạnh tranh và thiết kế bắt mắt. Top 5 mẫu xe được Hội đồng Thẩm định chuyên môn chấm điểm và lọt vào đề cử năm nay cho thấy sự đa dạng từ phong cách đến công nghệ, đồng thời khắc họa chân thực bức tranh thị trường ô tô Việt Nam năm 2025.

