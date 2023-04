"Xe của dân chơi” Porsche 911 Sport Classic số sàn đã có mặt tại Việt Nam

Chiếc Porsche 911 Sport Classic xuất hiện tại trung tâm đăng kiểm xe mới tại Hà Nội là một chiếc màu xanh có tên Irish Green. Đây là mẫu 911 Sport Classic đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong khi vào năm 2021 đã có một chiếc Porsche 911 Targa 4S Heritage Design góp mặt vào bộ sưu tập của dân chơi Việt Nam.

Porsche 911 Sport Classic có mặt tại trung tâm đăng kiểm xe mới tại Hà Nội

Do là một mẫu xe hiện đại nhưng mang xu hướng hoài cổ và có tính sưu tầm, giá bán của chiếc Porsche 911 Sport Classic nói riêng và các mẫu xe thuộc bộ sưu tập Heritage Design rất… khó đoán. Chiếc xe này có giá bán tại châu Âu khoảng 170.000 Euro, trong khi đó tại Mỹ giá bán của chiếc xe này là khoảng 272.000 USD, tuy nhiên đây mới chỉ là giá bán Tiêu chuẩn của xe trong khi các lựa chọn “cá nhân hoá” của chủ xe – với những trang bị và tính năng tăng thêm, sẽ khiến chiếc xe có giá bán cao hơn nhiều giá bán công bố.

Một dạng mua xe “bia kèm lạc, nhưng lạc này lại còn lớn hơn cả bia”.

Ngoài ra việc có số lượng hạn chế cũng khiến chiếc xe này có giá bán thị trường trường phụ thuộc vào độ… máu của khách hàng, thậm chí tại Mỹ - một đại lý của Porsche đã điềm nhiên thêm vào con số hơn 288.000 USD vào giá bán xe với lý do: Market Value – Giá do thị trường quyết định, tức là dân chơi tại Mỹ sẽ phải ra số tiền gấp đôi để sở hữu chiếc xe này.

Porsche 911 Sport Classic lấy cảm hứng từ chiếc Porsche Carrera 2.7 RS đời 1973 và được phát triển trên nền tảng của chiếc Porsche 911 Turbo S, sử dụng động cơ boxer H6 3.7L Twin-turbo đi kèm hộp số sàn 7 cấp và hệ thống dẫn động cầu sau công suất 542 mã lực và 600 Nm mô-men xoắn. Trang bị này giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 100km/h hết 4,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 315 km/h.

Porsche 911 Sport Classic không có lựa chọn hộp số tự động hay hệ thống dẫn động bốn bánh. Tại Việt Nam, Porsche 911 Sport Classic có giá bán khởi điểm từ 19,2 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT, thuế TTĐB).