Xe container đang dừng đèn đỏ thì bị tông, gây ùn tắc hơn 1 km

Ngày 3-3, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ngay Khu Công nghệ cao TPHCM.

Hơn 11 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe container chạy trên xa lộ Hà Nội, hướng ngã tư Thủ Đức đi cầu Đồng Nai. Khi xe này đang chờ đèn đỏ ở ngã tư đoạn Khu Công nghệ cao TPHCM, phường Tăng Nhơn Phú thì bất ngờ xe bồn từ phía sau ủi vào.

Vụ việc khiến tài xế xe bồn bị thương ở tay và chân, kẹt trong cabin bị biến dạng. Giao thông ùn tắc hơn 1 km.

Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Các xe xếp hàng dài.