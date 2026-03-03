HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Xe container đang dừng đèn đỏ thì bị tông, gây ùn tắc hơn 1 km

Anh Vũ |

Tài xế lái xe container đang dừng đèn đỏ ở Khu Công nghệ cao TPHCM thì bị tông từ phía sau.

CLIP: Hiện trường tai nạn.

Ngày 3-3, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ngay Khu Công nghệ cao TPHCM.

- Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 11 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe container chạy trên xa lộ Hà Nội, hướng ngã tư Thủ Đức đi cầu Đồng Nai. Khi xe này đang chờ đèn đỏ ở ngã tư đoạn Khu Công nghệ cao TPHCM, phường Tăng Nhơn Phú thì bất ngờ xe bồn từ phía sau ủi vào.

Vụ việc khiến tài xế xe bồn bị thương ở tay và chân, kẹt trong cabin bị biến dạng. Giao thông ùn tắc hơn 1 km.

Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

- Ảnh 2.

Giao thông bị ùn tắc.

- Ảnh 3.

Các xe xếp hàng dài.

- Ảnh 4.

Vụ việc xảy ra ngay ngã tư vào Khu Công nghệ cao TPHCM.

