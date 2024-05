Xe con mắc rơm rạ phơi giữa đường, bốc cháy dữ dội

Đắk Lắk: Cháy chợ, tiểu thương nháo nhào dọn hàng

Chiều 27-5, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, ngọn lửa khởi phát tại 1 ki-ốt bán hàng tạp hóa nằm trong chợ xã Krông Búk.

Ngay sau đó, người dân, các tiểu thương đã dùng bình chữa cháy mini, múc nước dập đám cháy nhưng không hiệu quả. Ít phút sau, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang 2 ki-ốt khác, thiêu rụi nhiều hàng hóa. Theo lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tiếp nhận tin báo, công an huyện đã huy động toàn bộ các bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp với người dân và lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk dập lửa.



Khoảng 40 phút sau khi tiếp nhận tin báo, đám cháy đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa trong 3 ki-ốt của 1 tiểu thương đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.