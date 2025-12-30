Ngày 30-12, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1977; quê Quảng Nam), Huỳnh Long Duy (SN 1991), Nguyễn Văn Dương (SN 1992), Huỳnh Long Hảo (SN 1993; cùng quê Quảng Ngãi) và Trần Văn Trọng (SN 1987; quê Bắc Ninh) về các tội "Tham ô tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Lợi dụng vận chuyển để trộm hơn 3.400 túi hiệu

Theo cáo trạng, Công ty BroadPeak Sóc Trăng (Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng), do một người Hàn Quốc làm đại diện pháp luật, chuyên sản xuất túi đeo ngang hông nhãn hiệu L để xuất khẩu sang Mỹ và Hà Lan.

Doanh nghiệp này ký hợp đồng với KNGLogistics vận chuyển hàng từ Sóc Trăng lên TP HCM. KNGLogistics tiếp tục thuê Công ty vận tải Khang Bảo, giao Nguyễn Văn Cường trực tiếp lái xe chở hàng.

Trong quá trình vận chuyển, Cường cấu kết với Huỳnh Long Duy lên kế hoạch trộm cắp. Cường chụp ảnh thùng hàng, seal niêm phong gửi cho Duy, Duy đặt mua 6 cuộn băng keo “security” giả với giá 12 triệu đồng để ngụy trang sau khi trộm.

Các bị cáo tại toà

Khoảng 12 giờ 11 phút ngày 23-11-2022, Cường đến kho của Công ty BroadPeak Sóc Trăng nhận hàng.

Tối 23-11-2022, xe tải dừng tại khu đất trống gần trạm thu phí Chợ Đệm (cao tốc TP HCM – Trung Lương). Tại đây, nhóm bị cáo mở thùng xe, rút trộm 3.436 túi, rồi dùng taxi công nghệ chở về Bình Dương cất giấu.

Sau đó, Duy bán số hàng trên cho Trần Văn Trọng với giá 130.000 đồng/túi, thu hơn 400 triệu đồng. Dù biết rõ đây là tài sản do phạm tội mà có, Trọng vẫn mua và bán lại kiếm lời hơn 103 triệu đồng.

Phát hiện vụ việc từ… cân nặng hàng hóa

Sáng 24-11-2022, Cường đưa xe đến kho, nhân viên KNGLogistics yêu cầu chụp ảnh seal niêm phong để kiểm tra, sau đó cho phép cắt seal giao hàng.

Khoảng 30 phút sau, nhân viên Công ty ITL Corp đến nhận 24 thùng hàng để chuyển sang Hà Lan. Do không kiểm đếm số lượng túi bên trong, đơn vị này chỉ cân hàng và phát hiện khối lượng thực nhận chỉ còn 121 kg, trong khi theo chứng từ phải là 168,6kg.

Từ dấu hiệu bất thường này, Công ty BroadPeak Sóc Trăng trình báo, vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phiên tòa đang tiếp tục làm rõ vai trò từng bị cáo, mức độ thiệt hại và trách nhiệm dân sự liên quan.