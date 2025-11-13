Xe chở thư báo bốc cháy dữ dội trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Tối 13/11, Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương lấy lời khai tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe tải chở thư báo, khiến gần như toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang .

Xe chở thư báo bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: K.H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, xe tải mang biển số 50H-23XXX (chuyên chở thư, báo của Công ty TNHH Vận tải Vạn Lợi, TP Hồ Chí Minh) do tài xế Nguyễn Ngọc Tiên (SN 1990, trú tại xã Quảng Tiến, Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc, đoạn qua địa phận xã Diên Lâm thì bất ngờ phát hiện khói đen bốc lên từ thùng xe. Ngay lập tức, tài xế đã đánh lái vào làn dừng khẩn cấp và kịp thời thoát khỏi cabin trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện.

Lực lượng chức năng có mặt dập lửa trên xe. Ảnh: K.H.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động Đội chữa cháy khu vực 3 cùng xe chuyên dụng đến hiện trường. Đám cháy được khống chế sau ít phút, không gây thương vong về người.

Toàn bộ hàng hóa trên xe bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: K.H.

Lực lượng CSGT cũng đã nhanh chóng phong tỏa một làn đường trên cao tốc, tổ chức phân luồng từ xa để bảo đảm an toàn giao thông tuyệt đối. Đáng chú ý, toàn bộ hàng hóa trong thùng xe bị thiêu rụi hoàn toàn chủ yếu là thư, báo và các tài liệu in ấn. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.



