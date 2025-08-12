Xe cho Gen Z: ‘Sẵn sàng nợ để tậu ô tô, xa rồi thời máy nổ còi kêu, 4 bánh quay đều’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 156 phát sóng ngày 12/8 trên HTV9.

Car Choice Awards, giải thưởng chuyên biệt dành cho ngành xe đã chính thức khởi động trở lại. Năm nay, chủ đề của giải thưởng là vươn mình bứt tốc với mong muốn tạo ra và tìm kiếm những mẫu xe vươn mình và bứt tốc trong một giai đoạn rất khó khăn của thị trường. Một trong những điểm mới của năm nay là hạng mục Xe cho Gen Z.

Với tư cách là một Gen Z, theo anh Mạnh Linh, điều gì đang tác động tới quyết định mua xe của thế hệ này?

Tôi nghĩ là xuất phát từ nhu cầu.

Đầu tiên, chúng ta xác định xem cần một chiếc xe như thế nào, sau đó là xác định có bao nhiêu tiền. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu trên những trang thông tin uy tín.

Với Gen Z, tôi thấy rằng sự lựa chọn có thiên hướng cảm xúc và công nghệ một chút. Đôi khi, Gen Z chỉ cần một chiếc xe mà rất thích một công nghệ gì đấy, hoặc các bạn có thể sẵn sàng mua một chiếc xe mà thần tượng đang sử dụng.

Khi nói về tài chính, theo anh bao nhiêu là đủ để mua xe?

Gen Z mua xe thường có 2 nguồn tiền, hoặc của các bạn tự khởi nghiệp, hoặc từ gia đình hỗ trợ. Ở đây, tôi sẽ bỏ qua các bạn mua xe được gia đình hỗ trợ. Với những bạn tự khởi nghiệp, tích góp thường sẽ mua xe ở mức tiền vừa phải.

Thứ nhất, các bạn Gen Z đi làm chưa lâu nên số tiền tích góp được chưa nhiều, ví dụ như tôi là Gen Z đời đầu đến nay khoảng 28 tuổi. Bên cạnh đó, các bạn còn để dành tiền cho những khoản đầu tư khác. Vì thế, tôi nhận thấy Gen Z thường mua xe trong tầm giá 500-800 triệu đồng.

Từ góc nhìn của mình và những thành viên tham gia cộng đồng Anh em Mê Xe, theo anh, chân dung chung nhất về thế hệ Gen Z đang mua xe tại Việt Nam sẽ như thế nào?

Như đã chia sẻ ở trên, tôi nhận thấy các bạn Gen Z mua xe thiên nhiều về cảm xúc, sẽ khác nhiều so với các thế hệ khác.

Ví dụ, các thế hệ cha chú mà tôi biết thường “đóng đinh” kiểu tầm tiền này phải mua mẫu xe đó, hoặc phải lựa chọn xe Nhật như Toyota, hoặc xe sang thì sẽ là Mercedes-Benz, và sẽ không chọn xe Trung Quốc.

Nhưng với những bạn trong cộng đồng Anh em Mê Xe, tôi nhận thấy chỉ cần đơn giản thấy thích là các bạn sẵn sàng bỏ tiền ra mua một mẫu xe nào đó, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các định kiến cũ.

Gen Z không có định kiến với xe Trung Quốc. Ảnh: Đại lý

Một số ý kiến cho rằng: Gen Z khi mua ô tô thường ưu tiên công nghệ. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi thấy hoàn toàn chính xác.

Từ góc nhìn cá nhân và từ theo dõi cộng đồng nữa, tôi nhận thấy dù mua xe có giá từ 500-600 triệu đồng, các bạn Gen Z vẫn sẽ ưu tiên các mẫu xe có hệ thống an toàn, chủ động.

Một số công nghệ trên xe được Gen Z quan tâm nhưng những người lớn tuổi hơn có thể nói rằng không cần thiết. Ví dụ, tôi có thể kể ra như màn hình to, sạc không dây, có thể hát karaoke trên xe.

Thực tế hiện nay vẫn có những luồng tranh luận cho rằng gói công nghệ ADAS có thể lên đến 20 tính năng là không cần thiết, hoặc việc hát karaoke trên xe là phù phiếm. Ý kiến của anh là gì?

Thực ra việc hát karaoke là một tính năng vui vẻ, có thể hơi phù phiếm.

Nhưng ADAS không hề phù phiếm. Hiện nay, khi xe cộ ngày càng phổ cập, công nghệ càng phổ cập, những người trẻ mới tiếp cận xe đôi khi ADAS trở thành tính năng bắt buộc. Họ sử dụng hàng ngày và họ quen thuộc với nó. Việc giới trẻ thích ADAS không đồng nghĩ họ lái kém và phụ thuộc vào ADAS, nhưng đây là những công nghệ giúp chúng ta yên tâm hơn, an toàn hơn.

Ý kiến tiếp theo là “Gen Z mua xe theo xu hướng và không cần phải ra showroom”. Anh nghĩ sao?

Tôi không biết ở nước ngoài như thế nào, nhưng tôi nghĩ điều này rất hiếm tại Việt Nam. Một số hãng xe ở Việt Nam từng triển khai bán xe trực tuyến, nhưng theo các thống kê không chính thức, các hãng thậm chí không phát sinh giao dịch và doanh số bằng 0.

Điều này chứng minh rằng việc mua xe mà không ra showroom xem xe còn phải chờ thêm thời gian. Nếu tôi không nhầm, tỷ lệ sở hữu ô tô ở Việt Nam khoảng 6%. Con số này phải tăng lên thành 25-30% mới có những người mua xe mà không cần ra showroom.

Với việc mua xe theo xu hướng, điều này hoàn toàn có thể. Gen Z bây giờ có cách tiếp cận thông tin đa dạng trên các nền tảng mạng xã hội, truyền hình, trang tin tức. Vì thế, nếu một mẫu xe đang hot, một xu hướng sử dụng xe đang được nhiều người quan tâm, các bạn Gen Z hoàn toàn có thể bị cuốn theo.

Rất khó để Gen Z mua xe mà không đến trực tiếp đại lý.

Tôi nghĩ rằng, việc mua xe theo xu hướng là tốt khi hiện có những xu hướng mua xe phải có nhiều công nghệ, phải đẹp… Điều này sẽ tạo ra một thế hệ có nền tảng sử dụng xe cao hơn trước. Trước đây, bố tôi chỉ cần một chiếc xe “máy nổ còi kêu, 4 bánh quay đều”. Nhưng điều này đã xưa rồi, xe còn phải có nhiều công nghệ.

Ở trên anh nói rằng các bạn Gen Z có thể mua xe vì thần tượng sử dụng mẫu xe đó. Điều này có hơi quá đà hay không?

Tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhìn việc này ở nhiều góc độ khác nhau để nhận định là quá đà hay không.

Nhưng sau tất cả, tôi nhận thấy dù mua theo xu hướng hay theo cảm tính, Gen Z bây giờ cũng là những người rất tỉnh táo. Các bạn có khả năng tiếp cận với thông tin đa chiều. Vì thế, Gen Z vẫn sẽ lựa chọn những hãng xe uy tín, những mẫu xe yên tâm khi sử dụng, có nhiều đại lý để sửa khi cần.

Một chủ đề được nhiều người tranh luận trên mạng xã hội là “Gen Z sẵn sàng nợ để mua ô tô”. Anh nhận định như thế nào?

Tôi là người đã mua 4 chiếc ô tô khác nhau và đều là mua xe trả góp. Thậm chí, tôi luôn chọn mức vay tối đa lên tới 70-80% giá trị xe. Bên cạnh đó, nhiều bạn bè đồng trang lứa, các quản trị viên của Cộng đồng Anh em Mê Xe cũng mua xe trả góp. Vì thế, tôi đồng tình với ý kiến này.

Điều quan trọng là các bạn cần tính toán được khả năng tài chính của mình. Gen Z nên nhìn nhận xe không chỉ là để che mưa che nắng mà còn để mang lại những trải nghiệm cao hơn trong cuộc sống.

Hiện nay, nhà và xe luôn luôn là 2 thứ mà giới trẻ đang hướng tới. Song song với đó, nhiều người đặt ra câu hỏi mua nhà trước hay mua xe trước? Anh trả lời câu hỏi này như thế nào?

Câu hỏi này rất dễ để trả lời.

Gen Z có thể tạm chia ra 2 đối tượng, gồm các bạn ở quê và các bạn từ quê đến các thành phố lớn học tập và làm việc. Những bạn ở quê chủ yếu ở nhà của bố mẹ. Nhưng với các bạn đến các thành phố lớn rất khó để mua nhà, ví dụ tại Hà Nội để có thể mua một căn nhà vừa đủ ở cũng cần số tiền gấp khoảng 5 lần so với mua ô tô. Vì thế, tôi nghĩ rằng các bạn nên mua ô tô vì mua ô tô dễ hơn.

Chiếc Ford Ranger Raptor được anh Linh mua theo hình thức trả góp. Ảnh: NVCC

Một số ý kiến cho rằng ô tô mất giá theo thời gian nên là tiêu sản không nên mua, trong khi giá nhà tăng theo thời gian là tài sản. Tuy nhiên, khi không đủ tiền mua nhà, các bạn hãy lùi lại một bước. Nhìn tổng thể, ô tô là một phương tiện giúp bảo vệ và tăng trải nghiệm cuộc sống, là tiền đề để các bạn tạo ra nhiều tài sản trong tương lai.

Vậy đâu là 5 mẫu xe nổi bật dành cho Gen Z tại Việt Nam ở thời điểm này?

Thật khó để tôi có thể kể ra được những cái tên cụ thể.

Nhưng đầu tiên, trong đầu tiên hiện lên suy nghĩ về xe điện. Tôi nghĩ Gen Z hiện nay nên trải nghiệm xe điện nói chung. Như chúng ta đã trao đổi về vấn đề vay tiền mua xe, tiền trả góp cộng với là chi phí sử dụng xe hàng tháng là một con số không nhỏ.

Nếu các bạn mua xe điện nói chung và đặc biệt là VinFast, chi phí sử dụng hàng tháng sẽ nhẹ nhàng hơn so với xe xăng. Còn việc chọn mẫu xe điện nào, điều này phụ thuộc vào ngân sách mỗi người.

VinFast VF 7 được anh Linh nhận định là phù hợp với Gen Z. Ảnh: NVCC

Bên cạnh xe điện, các bạn có thể tìm hiểu và trải nghiệm xe Trung Quốc. Các bạn là những người cởi mở, vì sao không lựa chọn một thương hiệu mới, những nhà phân phối mới, bán hàng theo cách mới, chăm sóc khách hàng theo cách mới.

Ngoài ra, tôi nghĩ rằng các mẫu xe Nhật Bản cũng có những giá trị phù hợp với Gen Z. Tuy nhiên, các bạn hãy cứ tìm hiểu về xe điện và xe Trung Quốc trước khi xem thêm các mẫu xe khác phù hợp với nhu cầu của mình.

Vậy liệu đây có phải lý do mà anh Linh đang sở hữu một chiếc Toyota Camry hay không?

Câu chuyện chọn Camry liên quan đến vấn đề cá nhân khác. Tôi mua chiếc xe này cho bố nhưng bố ít đi nên tôi lấy để sử dụng. Nhưng chính quá trình sử dụng chiếc xe này khiến tôi nghĩ rằng Gen Z hoàn toàn có thể chọn xe Nhật, cụ thể là Camry.

Anh Linh là chủ sở hữu một chiếc Toyota Camry. Ảnh: NVCC

Gen Z bây giờ nếu có thể tự kiếm tiền mua được ô tô đều là những người rất bận rộn. Vì thế, các bạn cũng cần một chiếc xe khiến mình không phải suy nghĩ quá nhiều trong quá trình sử dụng. Nền tảng cấu trúc TNGA của Toyota thậm chí có thể nói là được tối ưu hơn cả các mẫu xe đến từ Đức, Mỹ. Sau một ngày làm việc, các bạn cần một chiếc xe khi bước vào luôn cảm thấy thoải mái, tầm nhìn thoáng. Bên cạnh đó, sử dụng Camry các bạn cũng không phải nghĩ nhiều về việc chăm sóc, bảo dưỡng.

Cảm ơn Linh rất nhiều vì những ý kiến vừa rồi.

