Xe chở đầy thuốc nổ đỗ gần nhà tỷ phú giàu nhất châu Á, chủ mưu khẳng định đó mới chỉ là ‘trailer’ mở màn

Mới đây, cảnh sát Mumbai (Ấn Độ) cho biết họ đã phát hiện ra một chiếc SUV chứa đầy chất nổ đỗ cách nhà tỷ phú giàu nhất châu Á – Mukesh Ambani chỉ khoảng 600 mét. Ngay lập tức, một đội xử lý bom đã được điều động đến đây để xử lý chiếc xe.

Trong xe còn có một bức thư gửi tới ông Mukesh và vợ là bà Nita. Theo hãng tin ANI, bức thư viết bằng tiếng Anh đầy lỗi chính tả và kẻ đe dọa cho biết đây mới chỉ là đoạn "trailer" mở màn và khẳng định lần tới sẽ gửi cho gia đình vị tỷ phú một quả bom thực sự để ám sát họ.

Cơ quan cảnh sát cho biết chiếc xe bị ăn trộm ở Mumbai cách đó một tuần và được thay biển số. Biển số mới thuộc về một chiếc xe của đội ngũ an ninh bảo vệ ông Mukesh. Trong xe là 20 thanh gelatin nổ nặng tổng cộng gần 3 kg được mua ở Nagpur. Một cảnh sát nhận định: "Rõ ràng là kẻ đứng sau đã tính toán kỹ càng cũng như thu thập thông tin về đội ngũ an ninh của ông Mukesh để thực hiện âm mưu".

Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát Mumbai đã triển khai lực lượng bên ngoài nhà của ông Ambani để điều tra vụ việc. Hai chú chó nghiệp vụ đã phát hiện vị trí đặt chất nổ và báo cho nhân viên xử lý. Không lâu sau, những thứ có thể gây nguy hiểm đã được đưa ra ngoài một cách an toàn theo quy trình tiêu chuẩn.

Khi xem lại camera của một cửa hàng tổng hợp gần đó, cảnh sát thấy rằng chiếc xe được lái đến và đậu gần nhà ông Mukesh vào 1 giờ sáng ngày 25/5. Họ cho biết sẽ tìm cách làm rõ hình ảnh trong video ghi lại để xác định nghi phạm.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ bang Maharashtra – ông Anil Deshmukh tuyên bố bộ phận xử lý tội phạm của cảnh sát Mumbai sẽ chịu trách nhiệm điều tra vụ việc. Trong khi đó, một quan chức ngoại giao cho biết: "Cuộc điều tra đang được thực hiện rất nghiêm túc. Cảnh sát sẽ tìm ra âm mưu cũng như kẻ chủ mưu. Do đang trong quá trình tiến hành nên sẽ không thích hợp để nói thêm về vấn đề này. Nếu cần thiết, sẽ có thêm lực lượng để bảo đảm an ninh cho gia đình Ambani".

Đến ngày 28/2, cảnh sát cho biết phương tiện mà nghi phạm sử dụng để đe dọa gia đình ông Mukesh đã được xác định. Chiếc xe được nhìn thấy lần cuối trên đường cao tốc Bhiwandi-Nashik. Thời điểm hiện tại, cảnh sát đang lùng sục các ngôi làng gần đó để tìm manh mối và biết thêm thông tin chi tiết.

Qua camera, cảnh sát cũng phát hiện có tới hai nghi phạm và những kẻ này đã tẩu thoát trên một chiếc xe Innova sau khi đỗ xe chứa chất nổ gần tư dinh của ông Mukesh.

Các tỷ phú và người nổi tiếng thế giới thường mạnh tay chi tiền để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những mối đe dọa an ninh và ông Mukesh không phải ngoại lệ. Ngoài ra, gia đình ông còn được hưởng chế độ an ninh Z+ của chính phủ. Đây là chết độ cho các quan chức cấp cao, bao gồm thẩm phán, thị trưởng và chính trị gia. Hiện chỉ có 17 người ở Ấn Độ được hưởng chế độ này. Ông Mukesh được xem là "tài sản quốc gia" và bắt đầu được hưởng chế độ an ninh đặc biệt của chính phủ sau khi nhận được một bức thư nặc danh đe dọa năm 2008.

