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Xe chở công nhân lật ngang sau khi cán tử vong người đi xe máy ở Cần Thơ

DUY KHANG
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Một người đàn ông đi xe máy bị xe chở công nhân cán tử vong sau khi ngã xuống đường ở Cần Thơ, chiếc xe sau đó lật ngang khiến 3 người bị thương.

Chiều 21/10, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Bành Phước An, Chủ tịch UBND xã Thới An Hội (TP Cần Thơ), xác nhận vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, xe chở công nhân lật ngang trên quốc lộ Nam Sông Hậu, đoạn qua địa bàn xã.

Nạn nhân tử vong là ông Trần Thanh H. (SN 1959, ngụ ấp An Thường, xã An Thạnh, TP Cần Thơ).

- Ảnh 1.

Hiện trường xe chở công nhân bị lật sau khi cán tử vong người đàn ông. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo lãnh đạo Công an xã Thới An Hội, gần 6h cùng ngày, ông H. chạy xe máy theo hướng từ xã Thới An Hội đến xã An Lạc Thôn. Khi đến đoạn qua ấp An Phú, ông H. vượt ô tô cùng chiều thì va chạm với đuôi xe 4 chỗ, ngã xuống đường.

Đúng lúc này, xe chở công nhân do ông N.H.N. cầm lái chạy theo chiều ngược lại cán qua người ông H., khiến nạn nhân tử vong. Sau va chạm, xe chở công nhân lật ngang, làm 3 người bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng.

Quốc lộ Nam Sông Hậu (quốc lộ 91B) dài khoảng 162 km, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP Cần Thơ với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy giao thương, vận tải và phát triển kinh tế khu vực.

Tags

xe chở công nhân

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