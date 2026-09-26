Xe chiến đấu bộ binh Puma đầu tiên thuộc lô thứ hai đã được bàn giao

Lục quân Đức (Bundeswehr) đã nhận được chiếc xe chiến đấu bộ binh Puma đầu tiên thuộc lô sản xuất thứ hai.

Những chiếc xe chiến đấu bộ binh (IFV) này được đặt hàng như một phần của chương trình tái trang bị cho các đơn vị cơ giới Đức và thay thế dần dòng Marder đã lạc hậu.

Việc chuyển giao phương tiện đã được PSM - một liên doanh giữa KNDS Deutschland và Rheinmetall - công ty chịu trách nhiệm về chương trình Puma công bố.

Chiếc Puma đầu tiên thuộc lô thứ hai với cấu hình S1 đã được bàn giao cho Lục quân Đức. Chúng sẽ được gửi đến các trung tâm kỹ thuật quân sự WTD 81 và WTD 91 để thử nghiệm thêm trước khi chính thức gia nhập đội hình trực chiến.

Vào tháng 5/2023, Văn phòng Liên bang về Trang thiết bị, Công nghệ Thông tin và Hỗ trợ Kỹ thuật của Quân đội Liên bang Đức (BAAINBw) đã ký kết một thỏa thuận với PSM để đặt hàng 50 xe chiến đấu bộ binh Puma.

Việc bàn giao xe mới và hiện đại hóa những chiếc Puma hiện có là một phần của quá trình tái vũ trang các đơn vị bộ binh cơ giới của Bundeswehr. Puma đang dần thay thế dòng IFV Marder cũ hơn, đồng thời Lục quân Đức cũng đang nỗ lực đưa toàn bộ số Puma trong biên chế đạt tiêu chuẩn S1 thống nhất.

Xe chiến đấu bộ binh Puma phiên bản S1.

Puma là xe chiến đấu bộ binh bánh xích với kíp lái 3 người và chỗ ngồi cho 6 binh sĩ. Xe được trang bị tháp pháo không người lái điều khiển từ xa với pháo tự động 30mm MK30-2/ABM, súng máy đồng trục 5,56mm MG4.

Trên các phiên bản VJTF và S1, hệ thống chống tăng MELLS với tên lửa Spike LR đã được tích hợp. Tốc độ tối đa của chiếc IFV này là 70km/h, công suất động cơ 800kW và trọng lượng toàn phần 43 tấn.

Cấu hình S1 cũng được trang bị hệ thống liên lạc và điều khiển kỹ thuật số, thiết bị giám sát cải tiến và kính quan sát toàn cảnh kết hợp camera ban ngày với kênh ảnh nhiệt. Lục quân Đức dự định mở rộng tiêu chuẩn này cho tất cả các đơn vị bộ binh cơ giới và trung tâm huấn luyện được trang bị Puma.

Vũ khí chính của xe là pháo Mk 30-2/ABM cỡ 30mm với tầm bắn hiệu quả lên đến 3km. Hệ thống bảo vệ dạng module của Puma được thiết kế đặc biệt để chống lại mìn, thiết bị nổ tự chế, bom chùm và tên lửa chống tăng dẫn đường.

Lục quân Đức tiếp tục tăng cường số lượng xe bọc thép này trong biên chế. Vào tháng 12/2025, Bộ Quốc phòng đã đặt mua thêm 200 xe Puma từ PSM với tổng trị giá khoảng 4,2 tỷ euro. Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2028.