Các công ty quốc phòng Đức đang dần bắt đầu triển khai một kế hoạch khá lớn nhằm cung cấp cho Quân đội Đức các xe chiến đấu bộ binh (IFV) Boxer với nhiều cấu hình khác nhau, tổng cộng khoảng 2.500 chiếc .

Vào cuối tháng 10 năm 2025, đã có thông báo chính thức về việc có đơn đặt hàng cho 222 chiếc IFV bánh lốp Schakal, được sản xuất tại liên doanh Rheinmetall và KNDS Deutschland - ARTEC (lần lượt nắm giữ 64% và 36% cổ phần).

Hợp đồng được thực hiện theo cơ chế mua sắm chung thông qua Cơ quan Quốc phòng châu Âu OCCAR, với 150 chiếc sẽ được giao cho Đức và 72 chiếc khác cho Hà Lan. Ngày giao hàng cho chiếc xe đầu tiên đã được ấn định vào năm 2027.

Tổng chi phí của hợp đồng là 4,7 tỷ euro, trong đó Rheinmetall được phân bổ gần 3,4 tỷ euro. Chi phí của thỏa thuận bao gồm việc trang bị thêm cho các xe thiết giáp với hệ thống bảo vệ riêng biệt chống lại UAV, vũ khí chống tăng hạng nhẹ, cũng như hệ thống xác định hướng bắn của đối phương, đi kèm chi phí phụ tùng thay thế, dụng cụ, hậu cần và đào tạo.

Như vậy, một chiếc Schakal theo hợp đồng này có giá tới 21,17 triệu euro. Về vấn đề trên, một câu hỏi khá hợp lý được đặt ra: Schakal sẽ làm được gì với số tiền đó?

Xe chiến đấu bộ binh Schakal là phiên bản sửa đổi từ chiếc Boxer.

Hãy bắt đầu với thực tế là dưới cái tên Schakal, chúng ta có một chiếc Boxer RCT 30 và sự kết hợp của hai sản phẩm đã được sản xuất hàng loạt. Đây là tháp pháo từ xe chiến đấu bộ binh bánh xích Puma và khung gầm bánh lốp Boxer, đây chỉ là một trong nhiều cấu hình Boxer có thể được sản xuất.

Nhìn chung, Schakal là một xe chiến đấu nặng tới 38,5 tấn, dài 7,93 mét và cao 2,99 mét. Khả năng cơ động của xe được đảm bảo bởi động cơ MTU V8 199TE20/21 với công suất 816 mã lực, tầm hoạt động hơn 1.000 km và tốc độ hơn 100 km/h.

Vũ khí chính của Schakal là pháo tự động MK30-2/ABM 30 mm với bộ lập trình đạn. Giải pháp này giờ đây không chỉ có khả năng tiêu diệt hiệu quả sinh lực địch trong hầm trú ẩn mà còn có thể chống lại máy bay không người lái.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng góc nâng của pháo lên tới 45° (góc tối thiểu là -10°). Pháo được trang bị súng máy MG5 7,62 mm. Tên lửa chống tăng tiêu chuẩn của Schakal là Spike LR với tầm bắn lên tới 5,5 km.

Schakal có thể chở tối đa 7 lính trong khoang đổ bộ, kíp lái gồm 3 người. Tổng thể tích khoang dự trữ là 14 m³. Xe có thể được trang bị thêm khoang dự trữ, tổ hợp phòng vệ chủ động, tổ hợp tác chiến điện tử, cảnh báo bức xạ laser và các cảm biến, hệ thống khác theo yêu cầu của khách hàng.

Phiên bản Schakal hiện tại, so với Boxer RCT 30 nguyên bản, dường như cũng có kính ngắm toàn cảnh dành cho chỉ huy được lắp phía trên kính ngắm tiêu chuẩn.

Đồng thời, cần hiểu rằng nếu bản thân Boxer thực chất là một "nhà thiết kế", thì cấu hình cụ thể của Schakal sẽ chỉ được biết đến khi chiếc xe sản xuất đầu tiên xuất hiện.