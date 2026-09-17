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Xe “chết máy” xếp hàng la liệt sau mưa ngập, tiệm sửa xe quá tải: Có người tốn vài triệu đồng

Phạm Trang
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Hàng loạt xe máy chết máy sau khi đi qua đường ngập khiến các tiệm sửa xe Hà Nội kín đặc phương tiện, thợ làm không kịp nghỉ tay để xử lý xe hỏng.

Sau trận mưa lớn, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu khiến hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước. Các cửa hàng sửa xe vì thế rơi vào cảnh quá tải, hàng chục phương tiện xếp hàng chờ được kiểm tra, sửa chữa.

Clip: Như Hoàn

- Ảnh 1.

Ghi nhận tại khu vực Khu đô thị An Khánh, Mỹ Đình, Văn Quán,... nhiều cửa hàng sửa xe đông khách ngay từ sáng

- Ảnh 2.

Các thợ sửa xe liên tục làm việc, từ tháo bu-gi, xả nước đến sấy khô và kiểm tra hệ thống điện

- Ảnh 3.

Lượng xe dồn đến quá đông khiến nhiều thợ gần như không có thời gian nghỉ tay

- Ảnh 4.

Rất nhiều xe máy xếp hàng chờ đến lượt sửa chữa

- Ảnh 5.

Nhiều phương tiện được đưa tới trong tình trạng chết máy sau khi cố đi qua những đoạn đường ngập sâu

- Ảnh 6.

Theo một thợ sửa xe, tình trạng thường gặp sau khi xe đi qua vùng ngập là nước vào bugi, lọc gió hoặc dầu máy, khiến động cơ không thể hoạt động bình thường

- Ảnh 7.

Những khu vực ngập càng sâu thì số lượng xe hư hỏng càng nhiều. Với các trường hợp phương tiện đi vào vùng nước vượt quá mức an toàn, việc cố khởi động hoặc tiếp tục di chuyển có thể khiến xe gặp thêm những hư hỏng khác.

- Ảnh 8.

“Xe ngập thì nước vào dầu máy, chết bugi, vào lọc gió. Lỗi cơ bản này sửa khoảng 250.000-300.000 đồng, tùy từng đời xe và từng loại xe”, một thợ sửa xe chia sẻ

- Ảnh 9.

“Đường mưa ngập thì tốt nhất mọi người không nên đi. Xe đi vào chỗ nước ngập qua lọc gió thì lại chết máy rồi. Đi sâu hơn nữa thì còn ảnh hưởng đến nhiều thứ bên trong” một người thợ chia sẻ

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Theo các thợ sửa xe, nhiều phương tiện hư hỏng nặng hơn do cố khởi động lại khi đang ngập nước, có trường hợp chi phí sửa chữa lên tới vài triệu đồng

- Ảnh 11.
- Ảnh 12.
- Ảnh 13.
- Ảnh 14.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đến 6h30 ngày 17/9, trên địa bàn thành phố xuất hiện hơn 40 điểm ngập úng, gây cản trở giao thông.

- Ảnh 15.

Trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục có mưa, người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu và tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

Ảnh, clip: Như Hoàn

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sửa xe

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