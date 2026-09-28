HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị đứt lìa cánh tay

Hoài Nam
|

Xe cẩu đang di chuyển qua khu vực cổng làng ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh) bất ngờ va trúng khiến cổng đổ sập, đè trúng hai mẹ con đi xe máy, bé trai lớp 3 bị thương nặng.

Chiều 28/9, lãnh đạo UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ xe cẩu va trúng cổng làng khiến một bé trai bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, tài xế điều khiển xe cẩu di chuyển qua khu vực cổng làng tại thôn Hương Phong, xã Hương Khê. Trong quá trình di chuyển, xe cẩu bất ngờ va vào cổng khiến công trình đổ sập.

Đúng thời điểm này, một phụ nữ điều khiển xe máy chở con trai là cháu Nguyễn Đức T. (học sinh lớp 3) đi qua khu vực. Cổng làng đổ xuống, đè trúng hai mẹ con và xe máy.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau vụ việc, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài.

Do bị thương nặng, cháu T. bị đứt lìa một cánh tay và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Người mẹ bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, xe cẩu thuộc một doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn xã Hương Khê.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tags

tỉnh Hà Tĩnh

Hương Khê

xe cẩu

tai nạn

Bệnh viện Đa khoa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại