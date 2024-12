Xe buýt lao làn đường ngược lại khiến 2 người bị thương ở Bình Thạnh

Ngày 23-12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe buýt, xe máy và xe đạp.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 6 giờ cùng ngày, ông Đ. (50 tuổi) lái xe buýt số 31 (tuyến Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Khu dân cư Bình Lợi) chạy trên đường Nơ Trang Long, hướng đường Nguyễn Xí về đường Bình Lợi.

Khi giao với đường Vũ Ngọc Phan, thuộc phường 13, Bình Thạnh thì xe buýt bất ngờ lao sang làn đường ngược lại, tông trúng xe máy do bà C. (60 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và xe đạp do một người đàn ông chạy.

Hai nạn nhân ngã xuống đường, bị xe buýt kéo theo một đoạn, bị thương được người dân hỗ đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm, hư hỏng nặng. Riêng xe đạp bị đẩy lên vỉa hè, mặt đường xuất hiện vết cày dài.

Xe buýt số 31 lao sang làn đường ngược lại.