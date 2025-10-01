Xe buýt lần đầu tiên xuất hiện tại xã đảo duy nhất của Hà Nội

Sáng 1/10, tuyến buýt 20ATC (Nhổn – Quốc lộ 32 – Minh Châu) chính thức vận hành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối xã đảo Minh Châu (huyện Ba Vì) với trung tâm Hà Nội và các địa phương lân cận. Đây là tuyến buýt đầu tiên đưa đón người dân từ xã đảo duy nhất của Hà Nội vào nội đô với chiều dài 60km.

Theo quyết định số 2365/QĐ-SXD của Sở Xây dựng Hà Nội, đúng 4h44, chiếc xe đầu tiên lăn bánh từ điểm trung chuyển Nhổn, xuyên qua các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây, qua cầu Vĩnh Thịnh, kết nối với xã Vĩnh Phú (tỉnh Phú Thọ) trước khi về bến cuối Minh Châu.

Việc đưa tuyến buýt vào khai thác không chỉ giúp sinh viên quê Minh Châu giảm bớt gánh nặng chi phí thuê trọ, sinh hoạt ở Hà Nội, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tiểu thương buôn bán trong ngày. Nhiều cán bộ công tác tại xã Minh Châu nhưng có nhà ở các huyện ven đô cũng vơi bớt nỗi lo đường xa, yên tâm làm việc lâu dài.

Tuyến xe buýt đầu tiên từ xã đảo Minh Châu

Ý nghĩa của tuyến 20ATC còn vượt khỏi phạm vi Hà Nội. Đây là tuyến xe góp phần hỗ trợ hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng tỉnh Phú Thọ, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng ngàn người dân xã Vĩnh Phú đang học tập, làm ăn tại Thủ đô. Tuyến buýt được ví như nhịp cầu nghĩa tình, thể hiện tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước".

Hành trình Minh Châu – Nhổn không chỉ mở rộng thêm lựa chọn giao thông công cộng, mà còn mang lại niềm vui, sự gắn kết và động lực phát triển bền vững cho cộng đồng xã đảo xa xôi duy nhất của Hà Nội.

Lộ trình tuyến buýt 20ATC (Nhổn – Quốc lộ 32 – Minh Châu) Điểm đầu – cuối: Nhổn (điểm trung chuyển Nhổn) - Minh Châu (điểm đỗ xe buýt xã Minh Châu, huyện Ba Vì). Thời gian hoạt động: 4h40 – 19h50 Tuyến sử dụng xe có sức chứa 76 chỗ, giá vé 20.000 đồng/lượt. Giãn cách chạy xe: 30 – 35 – 50 phút/lượt Tuyến sử dụng xe có sức chứa 76 chỗ, giá vé 20.000 đồng/lượt. Giãn cách chạy xe: 30 – 35 – 50 phút/lượt Chiều đi: Nhổn (điểm trung chuyển Nhổn)-Nhổn-Trôi-Phùng-Phúc Thọ-Chùa Thông (Sơn Tây)-Quốc lộ 21A-cầu Vĩnh Thịnh-Quốc lộ 2C-Vòng xuyến cầu Vĩnh Thịnh (xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) và đường nối vào đê tả sông Hồng (các xã Vĩnh Tường, Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ)-đê tả sông Hồng (tỉnh Phú Thọ)-đường qua thôn Thủ Độ (xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ)-đường đập tràn Minh Châu-Minh Châu (điểm đỗ xe buýt xã Minh Châu). Chiều về: Minh Châu (điểm đỗ xe buýt xã Minh Châu)-đường đập tràn Minh Châu-đường qua thôn Thủ Độ (xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ)-đê tả sông Hồng (tỉnh Phú Thọ)-đường nối đi cầu Vĩnh Thịnh (các xã Vĩnh Phú, Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ)-Quốc lộ 2C-cầu Vĩnh Thịnh-Quốc lộ 21A-Chùa Thông (Sơn Tây)-Phúc Thọ-Phùng-Trôi-Nhổn-Cầu Diễn-quay đầu tại điểm mở (đối diện cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm)-Cầu Diễn-Nhổn (điểm trung chuyển Nhổn).



