HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe BREM-80 của Nga vượt qua thử nghiệm, sẵn sàng ra chiến trường

Hải Yến
|

Nga hoàn thành thử nghiệm xe cứu kéo BREM-80 nâng cấp, cho phép sơ tán khí tài mà kíp lái không cần rời xe.

- Ảnh 1.

Xe sửa chữa và sơ tán bọc thép BREM-80 nâng cấp đã vượt qua thành công toàn bộ chu trình thử nghiệm.

Theo công ty sản xuất công nghiệp và quốc phòng Uralvagonzavod (thuộc tập đoàn Rostec của Nga), các chuyên gia của họ đã tăng cường sự bảo vệ cho xe và thực hiện một số thay đổi dựa trên kinh nghiệm sử dụng khí tài trong khu vực chiến dịch đặc biệt.

Một trong những cải tiến chính là hệ thống móc nối cơ giới hóa. Giờ đây, khí tài bọc thép bị hư hỏng có thể được chuẩn bị để kéo mà không cần kíp lái của BREM phải bước ra ngoài. Trước đây, các binh sĩ phải rời khỏi khí tài bọc thép để cố định dây cáp.

Cỗ máy này cũng nhận được đài radio thế hệ thứ 6. Trong quá trình thử nghiệm, chúng đã được kiểm tra về khả năng chống nhiễu trong điều kiện chế áp điện tử. Hệ thống móc nối cơ giới hóa đã chịu các tải trọng tối đa khi kéo các khí tài hạng nặng trên địa hình gồ ghề.

Các nhà thiết kế đã tăng cường hơn nữa sự bảo vệ cho BREM-80 khỏi drone, đạn xuyên lõm và các mảnh đạn pháo. Đối với việc dọn dẹp đường xá và lối đi, cũng như cố định cỗ máy trên mặt đất, một lưỡi ủi đã được trang bị.

Các đặc tính lực kéo cho phép BREM-80 sơ tán không chỉ các khí tài bọc thép của Nga và Liên Xô, mà còn cả các mẫu khí tài hạng nặng hơn của phương Tây.

Uralvagonzavod lưu ý, thậm chí chiếc xe này có khả năng kéo nhiều xe tăng cùng một lúc.

Việc sản xuất hàng loạt BREM-80 đã được khởi động và đang được giao cho các đơn vị quân đội.

Theo TVzvezda
Tags

uralvagonzavod

Rostec

bọc thép

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại