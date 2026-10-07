Xe BREM-80 của Nga vượt qua thử nghiệm, sẵn sàng ra chiến trường

Nga hoàn thành thử nghiệm xe cứu kéo BREM-80 nâng cấp, cho phép sơ tán khí tài mà kíp lái không cần rời xe.

Xe sửa chữa và sơ tán bọc thép BREM-80 nâng cấp đã vượt qua thành công toàn bộ chu trình thử nghiệm.

Theo công ty sản xuất công nghiệp và quốc phòng Uralvagonzavod (thuộc tập đoàn Rostec của Nga), các chuyên gia của họ đã tăng cường sự bảo vệ cho xe và thực hiện một số thay đổi dựa trên kinh nghiệm sử dụng khí tài trong khu vực chiến dịch đặc biệt.

Một trong những cải tiến chính là hệ thống móc nối cơ giới hóa. Giờ đây, khí tài bọc thép bị hư hỏng có thể được chuẩn bị để kéo mà không cần kíp lái của BREM phải bước ra ngoài. Trước đây, các binh sĩ phải rời khỏi khí tài bọc thép để cố định dây cáp.

Cỗ máy này cũng nhận được đài radio thế hệ thứ 6. Trong quá trình thử nghiệm, chúng đã được kiểm tra về khả năng chống nhiễu trong điều kiện chế áp điện tử. Hệ thống móc nối cơ giới hóa đã chịu các tải trọng tối đa khi kéo các khí tài hạng nặng trên địa hình gồ ghề.

Các nhà thiết kế đã tăng cường hơn nữa sự bảo vệ cho BREM-80 khỏi drone, đạn xuyên lõm và các mảnh đạn pháo. Đối với việc dọn dẹp đường xá và lối đi, cũng như cố định cỗ máy trên mặt đất, một lưỡi ủi đã được trang bị.

Các đặc tính lực kéo cho phép BREM-80 sơ tán không chỉ các khí tài bọc thép của Nga và Liên Xô, mà còn cả các mẫu khí tài hạng nặng hơn của phương Tây.

Uralvagonzavod lưu ý, thậm chí chiếc xe này có khả năng kéo nhiều xe tăng cùng một lúc.

Việc sản xuất hàng loạt BREM-80 đã được khởi động và đang được giao cho các đơn vị quân đội.