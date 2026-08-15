Xe bồn xả nước thải đen kịt xuống đường Vành đai 3, tài xế nói 'do sơ ý'

Từ video trên mạng xã hội, CSGT Hà Nội xác minh tài xế xe bồn để nước thải chảy xuống đường Vành đai 3 trên cao, lập biên bản và phạt 3 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội , qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện video ghi lại cảnh xe bồn BKS 30L-944.81 làm chảy chất thải xuống đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua tòa nhà Keangnam.



Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh phương tiện và người lái.

Ngay trong chiều cùng ngày, tổ công tác xác định tài xế xe bồn là anh T.V.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội) và mời người này đến trụ sở làm việc.

Anh H. cho biết khoảng 12h15 ngày 14/8, anh lái xe bồn BKS 30L-944.81 trên đường Vành đai 3 trên cao theo hướng cầu Thăng Long. Trong quá trình di chuyển, do sơ ý đóng nắp bồn không chặt, nắp bị bung khiến nước thải chảy xuống mặt đường.

Tài xế xe bồn T.V.H. làm việc với lực lượng CSGT.

Hình ảnh này sau đó được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, từ đó được lực lượng CSGT phát hiện, xác minh.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 lập biên bản vi phạm hành chính với anh T.V.H. về hành vi “Điều khiển xe chở chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông”.

Với vi phạm này, tài xế bị phạt 3 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những hành vi tưởng như chỉ là sự cố nhỏ trong quá trình vận chuyển cũng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông, đặc biệt trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao có mật độ phương tiện lớn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội khuyến cáo các tài xế lái xe chở chất thải, chất lỏng cần kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện, nắp bồn và các thiết bị liên quan trước khi lưu thông.

Việc chủ động kiểm tra, bảo đảm chất thải không rơi, vãi hoặc chảy xuống đường không chỉ góp phần giữ vệ sinh môi trường mà còn hạn chế nguy cơ gây trơn trượt, mất an toàn cho các xe đi phía sau.