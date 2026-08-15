HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe bồn xả nước thải đen kịt xuống đường Vành đai 3, tài xế nói 'do sơ ý'

Minh Quang
|

Từ video trên mạng xã hội, CSGT Hà Nội xác minh tài xế xe bồn để nước thải chảy xuống đường Vành đai 3 trên cao, lập biên bản và phạt 3 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội , qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện video ghi lại cảnh xe bồn BKS 30L-944.81 làm chảy chất thải xuống đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua tòa nhà Keangnam.

Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh phương tiện và người lái.

Ngay trong chiều cùng ngày, tổ công tác xác định tài xế xe bồn là anh T.V.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội) và mời người này đến trụ sở làm việc.

Anh H. cho biết khoảng 12h15 ngày 14/8, anh lái xe bồn BKS 30L-944.81 trên đường Vành đai 3 trên cao theo hướng cầu Thăng Long. Trong quá trình di chuyển, do sơ ý đóng nắp bồn không chặt, nắp bị bung khiến nước thải chảy xuống mặt đường.

Tài xế xe bồn T.V.H. làm việc với lực lượng CSGT.

Hình ảnh này sau đó được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, từ đó được lực lượng CSGT phát hiện, xác minh.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 lập biên bản vi phạm hành chính với anh T.V.H. về hành vi “Điều khiển xe chở chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông”.

Với vi phạm này, tài xế bị phạt 3 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những hành vi tưởng như chỉ là sự cố nhỏ trong quá trình vận chuyển cũng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông, đặc biệt trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao có mật độ phương tiện lớn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội khuyến cáo các tài xế lái xe chở chất thải, chất lỏng cần kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện, nắp bồn và các thiết bị liên quan trước khi lưu thông.

Việc chủ động kiểm tra, bảo đảm chất thải không rơi, vãi hoặc chảy xuống đường không chỉ góp phần giữ vệ sinh môi trường mà còn hạn chế nguy cơ gây trơn trượt, mất an toàn cho các xe đi phía sau.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại