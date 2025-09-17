HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xe bồn trộn bê tông ngang nhiên vượt đèn đỏ ở TP HCM

Anh Vũ |

Video ghi lại cho thấy xe bồn trộn bê tông đã vượt đèn đỏ ngay giao lộ Bình Mỹ - Hà Duy Phiên.

CLIP: Camera ghi lại vụ việc.

Ngày 17-9, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP HCM) đang xác minh video xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ.

Xe bồn trộn bê tông ngang nhiên vượt đèn đỏ ở TP HCM- Ảnh 1.

Khoảng khắc xe bồn vượt đèn đỏ.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ ngay giao lộ Bình Mỹ - Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi cũ) vào chiều 16-9.

Video cho thấy xe bồn biển số TP HCM đã vượt đèn đỏ ngay giao lộ rồi rẽ trái vào đường Hà Duy Phiên, hướng đi Tỉnh lộ 8 dù lúc này có đông phương tiện qua lại.

Hành động trên khiến người đi đường bất bình, mạng xã hội bức xúc.

Theo luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, căn cứ Nghị định số 168/2024, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông của tài xế sẽ bồn sẽ bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Mạng xã hội

CSGT

xe bồn

