Xe bọc thép Cobra-LAMV từ Streit Group xuất hiện trong lực lượng đặc nhiệm

Đáng chú ý là trước đó xe bọc thép Spartan-SUT cũng do Streit Group sản xuất, đã được phát hiện trong các đơn vị Vệ binh Quốc gia Nga. Hiện vẫn chưa rõ chính xác số phương tiện này đã đến Nga bằng cách nào.