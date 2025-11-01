HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xe bọc thép Cobra-LAMV từ Streit Group xuất hiện trong lực lượng đặc nhiệm

Bạch Dương |

Các phương tiện bọc thép do quốc gia Trung Đông UAE sản xuất đang được nhiều lực lượng vũ trang trên thế giới ưa chuộng.

Xe bọc thép Cobra-LAMV từ Streit Group xuất hiện trong lực lượng đặc nhiệm- Ảnh 1.

Lực lượng đặc nhiệm của Vệ binh Quốc gia Nga được phát hiện sử dụng xe bọc thép Cobra-LAMV, do công ty Streit Group của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sản xuất.

Xe bọc thép Cobra-LAMV từ Streit Group xuất hiện trong lực lượng đặc nhiệm- Ảnh 2.

Chiếc xe bọc thép đa dụng này trước đây thuộc sở hữu của đơn vị SOBR "Bulat" thuộc Lực lượng Vệ binh Nga, phương tiện nói trên đã từng xuất hiện ở khu vực thủ đô Moskva.

Xe bọc thép Cobra-LAMV từ Streit Group xuất hiện trong lực lượng đặc nhiệm- Ảnh 3.

Nhà sử học quân sự và Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Andriy Kharuk đã dành sự chú ý đặc biệt đến phương tiện nói trên, khi cho rằng điều này thể hiện "sự cởi mở" đối với việc nhập khẩu phương tiện từ bên ngoài.

Xe bọc thép Cobra-LAMV từ Streit Group xuất hiện trong lực lượng đặc nhiệm- Ảnh 4.

Hình ảnh về chiếc xe này sau đó đã được nhiều kênh tuyên truyền Telegram của Nga công bố. Xe bọc thép Cobra-LAMV sử dụng khung gầm Toyota Land Cruiser 200, có hai kiểu thân xe được biết đến - 3 cửa và 5 cửa.

Xe bọc thép Cobra-LAMV từ Streit Group xuất hiện trong lực lượng đặc nhiệm- Ảnh 5.

"Nhưng bức ảnh được chụp từ góc độ chính diện như vậy nên không rõ đó là phiên bản cụ thể nào", Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Andriy Kharuk lưu ý.

Xe bọc thép Cobra-LAMV từ Streit Group xuất hiện trong lực lượng đặc nhiệm- Ảnh 6.

Theo nhà phân tích, đây là một xe bọc thép hạng nhẹ điển hình được chế tạo cho lực lượng cảnh sát với khả năng off-road hạn chế. Cobra-LAMV nặng 5,7 tấn và có thể chở 6 - 7 người, bao gồm cả tài xế.

Xe bọc thép Cobra-LAMV từ Streit Group xuất hiện trong lực lượng đặc nhiệm- Ảnh 7.

Đáng chú ý là trước đó xe bọc thép Spartan-SUT cũng do Streit Group sản xuất, đã được phát hiện trong các đơn vị Vệ binh Quốc gia Nga. Hiện vẫn chưa rõ chính xác số phương tiện này đã đến Nga bằng cách nào.

Xe bọc thép Cobra-LAMV từ Streit Group xuất hiện trong lực lượng đặc nhiệm- Ảnh 8.

Ngoài ra vài mẫu xe bọc thép do công ty này sản xuất, bao gồm Spartan, Cobra và Cougar, vẫn tiếp tục được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng, cho dù chúng đã gần như được thay thế hoàn toàn bằng các sản phẩm trong nước và sản xuất tại phương Tây.

