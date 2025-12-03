Việc sản xuất xe bọc thép chở quân (APC) bánh lốp Rosomak của Ba Lan được cho là đang bị đe dọa. Nguyên nhân được xác định là do cả vấn đề với mẫu xe cơ sở từ Phần Lan, lẫn khả năng tiếp nhận những chiếc Stryker của Mỹ.

Hiện tại, Ba Lan cần 2.000 chiếc APC để triển khai trong các sư đoàn cơ giới như kế hoạch, trong khi hiện tại chỉ một nửa trong số đó có sẵn. Hóa ra đề nghị của Hoa Kỳ, với gần 1.000 chiếc, sẽ cho phép họ nhanh chóng đáp ứng nhu cầu.

Nhưng lập tức có những ý kiến cho rằng đây là một cái nhìn rất thiển cận về tình hình, bởi vì mặc dù Stryker được miễn phí, việc sửa chữa và bảo dưỡng chúng sẽ do người Ba Lan gánh vác.

Và bởi chúng ta đang nói về tài sản "dư thừa" từ các lữ đoàn Mỹ theo chương trình EDA, nên vấn đề về khả năng sẵn sàng chiến đấu của chúng dự báo bắt đầu xuất hiện sau vài năm nữa.

Một lập luận khác là cần hỗ trợ ngành công nghiệp Ba Lan, hiện đang tự sản xuất chiếc Rosomak. Thay vì đặt thêm một đơn hàng, thậm chí có thể được hỗ trợ bằng nguồn vốn từ chương trình SAFE của EU, một giải pháp đơn giản và nhanh chóng đã được lựa chọn.

Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy, vì hóa ra việc sản xuất xe bọc thép chở quân tại Ba Lan không thể mở rộng thêm nữa. Nguyên nhân được cho là do những trục trặc trong đàm phán với Patria của Phần Lan, đơn vị cấp phép.

Mặc dù Ba Lan trước đây tuyên bố 100% sản lượng Rosomak được sản xuất tại nước này, nhưng có vẻ như điều này không hoàn toàn đúng, sự phụ thuộc vào nhà chế tạo gốc từ Phần Lan và chuỗi cung ứng linh kiện của họ vẫn còn.

Xe bọc thép chở quân Rosomak của Ba Lan dựa trên thiết kế Patria AMV của Phần Lan.

Điều thú vị là Quân đội Ba Lan đã được cung cấp phiên bản nâng cấp của Patria AMV, hiện đang được chế tạo, nhưng cho đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Warsaw được cho là cũng đang phát triển phương án thay thế của riêng mình, nhưng vẫn chỉ nằm trên giấy tờ và sẽ không sớm được triển khai, vì ưu tiên hiện đang được dành cho xe chiến đấu bộ binh hạng nặng Ratel.

Trong thập kỷ rưỡi qua, hơn 1.000 xe Rosomak đã được sản xuất, trong khi người Mỹ chỉ chào hàng một số lượng nhỏ hơn xe Stryker "ngay tại chỗ", nên không có gì ngạc nhiên khi lời đề nghị này tỏ ra hấp dẫn. Hơn nữa, mối đe dọa thường trực từ Liên bang Nga thúc đẩy nhu cầu phải ngay lập tức bịt kín các lỗ hổng.

Hiện tại, có khả năng Ba Lan sẽ đồng ý nhận APC cũ từ Hoa Kỳ, đồng thời đặt hàng phương tiện thay thế, sau khi nhận được thiết giáp mới, số cũ hơn có thể được đưa vào kho hoặc gửi sang Ukraine. Tuy nhiên với những vấn đề liên quan đến sản xuất đã nêu ở trên, tính khả thi của phương án này đang bị đặt dấu hỏi.

Báo chí cũng không biết Ba Lan sẽ phải chi trả bao nhiêu cho việc sửa chữa và sử dụng Stryker trong tương lai gần, cho nên đây hóa ra là một quyết định khá phức tạp, mỗi lựa chọn đều có cả ưu điểm và nhược điểm.