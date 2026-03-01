Xe biển số xanh vi phạm, có được lấy tiền ngân sách nộp?

Gần đây, nhiều xe biển số xanh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, ngày 28-2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xử phạt Dương Văn L. (43 tuổi, trú xã Kim Tân) 6,2 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, chủ phương tiện (xe biển xanh thuộc một đơn vị hành chính cấp xã tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa) bị phạt 32 triệu đồng.

Xe biển số xanh ở TPHCM vi phạm bị xử lý.

Trước đó, xe biển số xanh trên bị cáo buộc vi phạm giao thông khi chở hàng hóa trên nóc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Hồi giữa tháng 2-2026, Phòng CSGT Công an TPHCM cũng xử phạt ông N.T.T (lái xe thuộc đội xe của văn phòng một cơ quan Trung ương) 23 triệu đồng do lái xe biển số xanh chở cành đào khiến che biển số.

Bạn đọc thắc mắc khi xe biển số xanh vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì người điều khiển và tổ chức là chủ phương tiện có phải nộp phạt vi phạm hành chính hay không?

Phải tự nộp phạt

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), không được dùng tiền ngân sách nhà nước để nộp phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Đây là quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 63/2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 56/2026).

Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức.

Như vậy, đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông liên quan đến phương tiện nhà nước (biển số xanh) thì thực hiện:

- Đối với lái xe sẽ phải nộp phạt theo quy định, tức là phải lấy kinh phí của cá nhân để nộp phạt.

- Đối với cơ quan tổ chức nếu xác định được ngay người thực hiện quản lý sử dụng phương tiện vi phạm (lỗi vi phạm của tổ chức) thì người đó, bỏ kinh phí cá nhân ra để nộp phạt.

Trường hợp chưa xác định được thì cơ quan tổ chức vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, nhưng sau đó sẽ phải xem xét trách nhiệm của cá nhân để xảy ra vi phạm và buộc cá nhân đó phải sử dụng kinh phí của mình để nộp lại khoản tiền phạt (mà ngân sách Nhà nước đã phải bỏ ra để nộp phạt trước đó) và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.