Xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota sắp được làm mới

Thế hệ hiện tại của Toyota Corolla có mặt trên thị trường được 6 năm. Mặc dù được nâng cấp nhẹ tại một số thị trường cho phiên bản 2025, nhưng mẫu sedan hạng C này vẫn được cho là có nhiều nét lỗi thời trong thiết kế.

Trong bối cảnh chưa có thông tin về thế hệ mới, Toyota được báo cáo sắp tung ra một bản cập nhật khác dành cho mẫu Corolla ở thị trường Trung Quốc.

Theo hình ảnh từ hồ sơ phê duyệt mới nhất của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), mẫu xe xuất hiện với tên gọi Corolla Allion. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe, áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota từng xuất hiện trên Prius thế hệ mới và RAV4 gần đây.

Điểm nhấn nằm ở cụm đèn pha được thiết kế lại với bố cục hai tầng: phía trên là dải LED liền mạch hình chữ C, trong khi đèn chiếu gần và chiếu xa được đặt thấp hơn ở hai bên mép cản.

Bên dưới, lưới tản nhiệt ngang tối màu kết hợp cùng cánh lướt gió trước tạo diện mạo hiện đại. Cản trước cũng được thiết kế lại, với hốc hút gió nhỏ hơn và thiết kế liền mạch hơn.

Thân xe gần như giữ nguyên, ngoại trừ bộ mâm thiết kế mới. Đuôi xe được tinh chỉnh với cụm đèn hậu LED nối liền bằng dải sáng chạy ngang, trong khi cản sau vẫn giữ phong cách quen thuộc.

Hồ sơ MIIT phê duyệt không công bố hình ảnh nội thất. Do đó, hiện chưa rõ Toyota sẽ tiếp tục duy trì khoang cabin hiện tại của Corolla hay sẽ áp dụng thiết kế mới lấy cảm hứng từ RAV4, với bảng táp-lô gọn gàng hơn và màn hình giải trí cỡ lớn.

Về động cơ, người tiêu dùng có thể lựa chọn giữa bản xăng và hybrid. Phiên bản hybrid dùng động cơ 1.8L công suất 97 mã lực kết hợp mô-tơ điện cùng pin lithium niken-coban-mangan. Mức tiêu hao nhiên liệu của bản này chỉ là 4,13 lít/100 km. Tốc độ tối đa giới hạn ở mức 160 km/h.

Trong khi đó, bản xăng 2.0L cho công suất 171 mã lực và đạt tốc độ tối đa 180 km/h, nhưng tiêu thụ nhiên liệu cao hơn.

Dự kiến mẫu Corolla Allion nâng cấp sẽ sớm ra mắt chính thức tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những cải tiến này có được áp dụng cho phiên bản Corolla ở các thị trường khác trên toàn cầu hay không.

Theo Autocar , Corolla là mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota. Doanh số ước tính của dòng xe này đạt khoảng 51 triệu chiếc, bán ra trên toàn cầu từ năm 1966 đến nay.

Mẫu Toyota Corolla Altis đang bán tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, xe được bán chính hãng với tên Corolla Altis . Nhưng khác với các thị trường nước ngoài, mẫu xe này không được người dùng Việt quá ưa chuộng, với doanh chỉ đạt 162 chiếc trong 7 tháng đầu năm 2025.