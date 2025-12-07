Xe 7 chỗ Toyota giảm giá, chi 500 triệu đã mang được xe về nhà

Hiện nay, phân khúc MPV 7 chỗ cũng tương tự các phân khúc khác, được các hãng áp dụng các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng dịp mua sắm cao điểm cuối năm. Các hãng tung ra đa dạng chương trình ưu đãi, từ hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt đến tặng bảo hiểm hay phụ kiện.



Trong số những xe được giảm giá, nhiều mẫu 7 chỗ được quan tâm hàng đầu thị trường như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer hay Honda BR-V đang có mức giá thực tế tại đại lý rất hấp dẫn. Với 7 chỗ ngồi, các xe này không chỉ phù hợp phục vụ gia đình, mà còn có thể phục vụ kinh doanh dịch vụ.

Mitsubishi Xpander duy trì vị thế bán chạy hàng đầu phân khúc MPV nói chung.

Ở nhóm xe bán chạy, Mitsubishi Xpander hiện được nhà phân phối áp dụng chương trình ưu đãi tương đương hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho phần lớn phiên bản. Mức giảm quy đổi vào khoảng 58 - 70 triệu đồng tùy cấu hình. Xpander đang có giá niêm yết từ khoảng 555 - 699 triệu đồng cho bốn phiên bản MT, AT, AT Premium và Cross.



Tương tự, Toyota Việt Nam triển khai chính sách tương tự cho bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio. Veloz Cross - với giá niêm yết khoảng 658 - 668 triệu đồng tùy phiên bản - đang được ưu đãi từ 72,7 đến 75 triệu đồng, kéo giá thực tế xuống quanh mức 565 - 593 triệu đồng.

Avanza Premio có giá niêm yết khoảng 558 - 598 triệu đồng, mức ưu đãi 64,7 - 69,3 triệu đồng giúp giá sau giảm còn khoảng 493 - 529 triệu đồng, tiếp cận nhóm khách hàng lần đầu mua xe 7 chỗ.

Toyota Avanza Premio có giá bán thực tế chỉ khoảng 500 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid cũng được ghi nhận giảm trực tiếp khoảng 70 triệu đồng tại đại lý, đưa mức giá thực tế về khoảng 529,9 - 537,9 triệu đồng, trong khi giá niêm yết dao động 599,9 - 607,9 triệu đồng tùy phiên bản.



Hyundai Stargazer đang có giá niêm yết khoảng 489 - 599 triệu đồng cho các phiên bản tiêu chuẩn và Stargazer X. Một số đại lý áp dụng mức giảm khoảng 50 triệu đồng, cùng một số gói hỗ trợ thêm về bảo hành hoặc phụ kiện, nhằm cải thiện sức cạnh tranh với các đối thủ Nhật Bản.



Hyundai Stargazer.

Kia Carens 2025, với giá niêm yết từ khoảng 589 đến 764 triệu đồng (các bản động cơ 1.5L nằm dưới mốc 700 triệu đồng), cũng đang được ưu đãi từ 10 - 25 triệu đồng tùy phiên bản và chính sách từng đại lý.



Honda BR-V, mẫu xe 7 chỗ được định vị giữa MPV và SUV, có giá niêm yết 661 triệu đồng cho bản G và 705 triệu đồng cho bản L. Trong tháng cuối năm, cả hai phiên bản đều được giảm khoảng 20 triệu đồng, chủ yếu dưới dạng ưu đãi tiền mặt hoặc gói hỗ trợ chi phí lăn bánh.

Honda BR-V.



