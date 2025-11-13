Ngày 13/11, ông Nguyễn Công Diễn, Chủ tịch UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng phủ nhận thông tin cho rằng chính quyền địa phương yêu cầu tạm dừng toàn bộ các hạng mục thi công liên quan đến phần việc của "thần đèn" trong vụ việc gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên phần đất của gia đình bà Trần Thị Kim Loan ở thôn 7 Kiền Bái.

Chính quyền địa phương hiện đang hướng dẫn ông Hữu hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 13/11, “ thần đèn ” Hoàng Đình Bách cho biết các bước để di dời căn nhà hai tầng của gia đình ông Đỗ Văn Hữu vẫn đang được thực hiện bình thường.

“Đến nay, tôi cũng chưa nhận được thông báo hay yêu cầu tạm dừng nào từ chính quyền địa phương” , ông Bách khẳng định.

Nhóm thợ vẫn đang thực hiện các công việc để di dời ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây trên đất của người khác.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khoảng 6-7 công nhân trong đội thực hiện việc di dời vẫn đang rút nước ở phần móng quanh ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Hữu để tiếp tục thi công. Trên phần đất của gia đình ông Hữu ở cách đó không xa cũng đã cơ bản hoàn thiện phần móng cọc, sẵn sàng cho việc ghép nối căn nhà.

Do phải đào sâu xuống hết phần móng nhà nên việc di dời ngôi nhà phải mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến ban đầu.

Vụ việc ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình bà Trần Thị Kim Loan gây xôn xao dư luận, sau khi chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động thì ông Hữu đã quyết định chấp nhận phương án di dời ngôi nhà về đúng vị trí đất của mình.

Phần móng bên đất của gia đình ông Hữu đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho việc ghép nối khi căn nhà di chuyển sang.

Trước đó, bản án của TAND khu vực 1- Hải Phòng xác định, ngày 23/9/2024, gia đình ông Nguyễn Đăng Ca và vợ là bà Trần Thị Kim Loan mua lô đất diện tích 60m² thuộc thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03 đã được UBND huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/10/2024, vào sổ cấp GCN số: CN986 tại địa chỉ thôn 7, xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Ngày 12/11/2024, khi kiểm tra khu đất, bà Loan phát hiện một thửa đất của gia đình đang bị người khác chiếm giữ, xây dựng công trình nhà ở hai tầng kiên cố. Bà Loan tìm hiểu thì được biết người thuê thợ xây là ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến.

Dù UBND xã Kiền Bái và bà Loan nhiều lần yêu cầu dừng thi công, cảnh báo những thiệt hại về tài sản nếu cố tình hoàn thiện nhưng gia đình ông Hữu vẫn hoàn thiện và đưa vào sử dụng công trình.

Tại những buổi hòa giải, dù thừa nhận “ xây nhầm ” trên đất của nhà ông Ca, bà Loan nhưng ông Hữu lấy lý do bản thân đã dồn hết tiền, tâm huyết vào công trình để cả gia đình ở nên kiên quyết không chịu tháo dỡ, trả lại mặt bằng theo yêu cầu.

Ông Hữu đưa ra phương án giải quyết bằng cách đề nghị gia đình bà Loan phải chấp nhận “đổi đất” lấy lô ở cách đó không xa, cũng có diện tích 60m² hoặc bán lại lô đất cho gia đình ông Hữu với mức giá 550 triệu đồng.

Hai bên không tìm được tiếng nói chung trong việc thỏa thuận mua bán lại thửa đất nên ông Hữu quyết định thuê “thần đèn” Hoàng Đình Bách để di dời ngôi nhà.