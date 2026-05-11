Xây nhà máy lắp ráp và kiểm định chip lớn thế giới tại Việt Nam, đại bàng Mỹ tin tưởng chuyển giao 31 thiết bị quan trọng

Ngày 5/5, Intel cho biết hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP) và Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích đào tạo và nghiên cứu bán dẫn. Intel khẳng định là doanh nghiệp đầu tiên thực hiện việc chuyển đổi này tại Việt Nam, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác ký với Khu Công nghệ cao TP HCM.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành bán dẫn Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ trong hai năm, số doanh nghiệp thiết kế vi mạch đã tăng từ khoảng 40 lên gần 60 doanh nghiệp. Ở các lĩnh vực đóng gói, kiểm thử và sản xuất, số doanh nghiệp cũng tăng từ 7 lên 15.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 15.000 kỹ sư bán dẫn, trong đó khoảng 7.000 kỹ sư thiết kế và 7.000 - 8.000 kỹ sư ở các công đoạn khác, chưa kể khoảng 10.000 kỹ thuật viên. Tuy nhiên, nhu cầu nhân lực trong những năm tới được dự báo sẽ tăng mạnh khi các tập đoàn công nghệ toàn cầu tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Ông Kenneth Tse - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Intel Products Vietnam nhận định rằng, Việt Nam đang nổi lên như một “mắt xích quan trọng” trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Theo ông, việc Intel trao tặng thiết bị sẽ giúp các cơ sở đào tạo triển khai chương trình thực hành sát với nhu cầu thực tế, đồng thời đẩy nhanh mức độ sẵn sàng của nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển bán dẫn dài hạn của Việt Nam.

Đáng chú ý, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh hiện là nơi đặt nhà máy lắp ráp và kiểm định lớn nhất của gã khổng lồ công nghệ Mỹ Intel, chiếm hơn 50% sản lượng của hãng và tạo ra hơn 6.000 việc làm.

Tính đến quý II/2025, nhà máy tại Việt Nam đã xuất khẩu hơn 4 tỷ sản phẩm, đưa kim ngạch xuất khẩu lũy kế vượt mốc 100 tỷ USD. Không dừng lại ở quy mô, IPV đang tiếp tục chuyển giao công nghệ để sản xuất chip máy chủ, ứng dụng công nghệ 18A tiên tiến nhất, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, AI và năng lượng tái tạo.

Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh nằm tại Thủ Đức. Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, từ một vùng đất nông nghiệp, chưa phát triển, sau 20 năm, đến nay thành phố Thủ Đức hiện là nơi tập trung, liên kết hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh và là một trong 3 trụ cột của Khu đô thị sáng tạo phía Đông Thành phố.

Hiện nay, hạ tầng và vị trí của khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh được kết nối thông suốt, đồng bộ với đường Vành đai 2 và Vành đai 3 sắp hình thành; hệ thống giao thông hiện đại kết nối trực tiếp với tuyến metro, sân bay quốc tế Long Thành, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các cảng lớn như Cát Lái, Hiệp Phước… Khu công nghệ cao còn kết nối với 40 khu công nghiệp, khu chế xuất của TPHCM và các địa phương lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Mới đây, Intel khẳng định tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng hành đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái bán dẫn. Vào ngày 8/5, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương đã làm việc với Tập đoàn Intel, khẳng định Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Intel và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng mở rộng đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Tại buổi làm việc, hai bên khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam trở thành mắt xích then chốt trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu và sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn trong giai đoạn phát triển mới.