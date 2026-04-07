Xây nhà máy bán dẫn công nghệ cao lớn thế giới tại Việt Nam, đại bàng Hàn Quốc vừa có kiến nghị về năng lượng

Sáng 06/4, Bí thư Tinh ủy tỉnh Bắc Ninh đã tiếp và làm việc với ông Kim Sung Hun, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kim Sung Hun, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn. Đồng thời, cho biết, Amkor là doanh nghiệp toàn cầu với 56 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, đóng gói và kiểm thử chất bán dẫn, có trụ sở chính đặt tại Hoa Kỳ.

Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam đầu tư tại Bắc Ninh từ năm 2021 với việc xây dựng nhà máy hiện đại, đồng bộ tại KCN Yên Phong 2C, tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.500 lao động trong và ngoài nước, trong đó lao động trong nước thu nhập bình quân đạt 12,2 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách Nhà nước 5,75 triệu USD.

Đáng chú ý, nhà máy bán dẫn công nghệ cao tại Bắc Ninh là nhà máy lớn nhất của Tập đoàn Amkor (Hàn Quốc) trên toàn cầu. Lý do Tập đoàn Amkor lựa chọn KCN Yên Phong 2C xây dựng nhà máy là do tỉnh Bắc Ninh có môi trường đầu tư tốt, cơ sở hạ tầng, mạng lưới vận hành liên quan đến điện, nước, thông tin liên lạc đồng bộ, cùng những điều kiện cần thiết để nuôi dưỡng nhân tài, nguồn nhân lực trình độ kỹ thuật cao, nhất là sự hỗ trợ tích cực từ phía lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, địa phương sở tại.

Ông Kim Sung Hun cảm ơn lãnh đạo Việt Nam, các Bộ, ngành và tỉnh Bắc Ninh đã luôn quan tâm đồng hành, hỗ trợ công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả tại tỉnh. Thời gian tới, Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp điện tử và công nghệ cao của tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, Công ty cũng kiến nghi, đề xuất một số nội dung liên quan đến xem xét cơ chế hỗ trợ mức 3% vốn đầu tư nhằm nâng cao tính cạnh tranh và thu hút đầu tư vào ngành bán dẫn; có các biện pháp hỗ trợ nhằm giữ chân và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với ngành công nghiệp bán dẫn; sớm có kế hoạch và chính sách ưu tiên nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho các nhà máy sản xuất bán dẫn trong trường hợp xảy ra thiếu hụt nguồn năng lượng trong tương lai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt chào mừng ông Kim Sung Hun cùng đoàn công tác của Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam đến thăm, làm việc tại tỉnh Bắc Ninh; đồng thời, thông tin nhanh tới đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh quý I/2026 với nhiều kết quả nổi bật, toàn diện; các chủ trương của tỉnh trong việc quy hoạch, đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông, đô thị, nhất là xây dựng dự án sân bay Gia Bình, các tuyến đường giao thông, đường sắt tốc độ cao kết nối các địa phương trong và ngoài tỉnh với sân Bay Gia Bình nhằm tạo lập hệ sinh thái kinh tế - xã hội lớn mang tính chất liên vùng.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh mới có thêm nhiều tiềm lực, dư địa mới để phát triển. Mục tiêu năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, Bắc Ninh đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, động lực tăng trưởng vùng, đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, sự ủng hộ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI, điển hình là Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của Công ty, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, giao UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền với quan điểm tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức buổi làm việc cụ thể với Công ty; những nội dung vượt thẩm quyền, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành liên quan tham mưu, trình Chính phủ xem xét, giải quyết theo đúng quy định, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp.