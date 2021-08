Xây dựng tổ chức Đảng trong Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh về mọi mặt

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị.



Đồng chủ trì cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và Đảng ủy Công an thành phố.

Thể hiện rõ phẩm chất của đơn vị anh hùng

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đào Thanh Hải trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy Công an thành phố trình bày báo cáo, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Công an thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố; thành lập các tổ giám sát sinh hoạt chi bộ tại đơn vị, đổi mới nội dung sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ...

Công an thành phố đã chỉ đạo tăng cường biên chế cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, công an cấp cơ sở; điều động, bố trí 2.496 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.



Cũng trong hơn 7 tháng qua, Công an thành phố đã triển khai có hiệu quả 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; điều tra khám phá 100% vụ án đặc biệt nghiêm trọng; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, số vụ cháy, nổ; hoàn thành Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân...

Các vụ án lớn, các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc đã được Công an thành phố đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết luận, đến nay đã kết thúc giải quyết 21 vụ việc, vụ án; đang thụ lý, tiếp tục giải quyết 5 vụ còn lại.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Xác định vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt, tuyến đầu phòng, chống dịch, Công an thành phố đã ban hành gần 60 văn bản, tham mưu thành lập trên 4.600 tổ Covid-19 cộng đồng do công an chính quy làm tổ trưởng; tham gia truy vết, khoanh vùng, tăng cường quản lý cư trú, xuất nhập cảnh; chủ trì, tham mưu triển khai 23 chốt tại cửa ngõ và 44 chốt tại các đường nhánh, đường ngang; chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã tham mưu thành lập gần 5.000 chốt kiểm soát, gần 800 tổ tuần tra lưu động...



Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự; giải đáp các kiến nghị, đề xuất của Công an thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, 7 tháng qua đặt ra những thách thức rất lớn cho thành phố nói chung và lực lượng Công an thành phố nói riêng, nhưng Công an thành phố đã thể hiện rõ phẩm chất của đơn vị anh hùng, chủ động trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, các sự kiện diễn ra trên địa bàn, các mục tiêu trọng điểm.

Chủ động trong mọi tình huống

Thay mặt Thường trực Thành ủy kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Công an Thủ đô trong suốt những năm qua và từ đầu năm đến nay. Trong bối cảnh khó khăn, thử thách, lực lượng Công an Thủ đô đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Cơ bản đồng ý với những kiến nghị, đề xuất của Công an thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo, các sở, ban, ngành thành phố xem xét, phối hợp giải quyết với quan điểm tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa cho Công an thành phố thực hiện nhiệm vụ.

Đề cập bối cảnh, tình hình nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong thời gian tới với nhiều thách thức, khó khăn, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Đảng ủy Công an thành phố tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; có giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị để cơ quan thực sự là lực lượng tin cậy, chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, của cả hệ thống chính trị thành phố.

Đảng bộ Công an thành phố phải là đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Thủ đô và tiêu biểu trong công an cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Cũng theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Công an thành phố cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu; xây dựng lực lượng ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ; nâng cao năng lực của lực lượng công an xã; làm tốt công tác giáo dục để cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề, 10 điều kỷ luật của Công an nhân dân, 19 điều đảng viên không được làm, 8 quy định về trách nhiệm nêu gương, 2 quy tắc ứng xử của thành phố...



Yêu cầu thực hiện tốt Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025", Bí thư Thành ủy đề nghị Công an thành phố luôn nắm chắc tình hình an ninh trật tự, chủ động trong mọi tình huống trong để bị động bất ngờ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện diễn ra trên địa bàn.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu, lực lượng Công an thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tội phạm; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trọng án, tín dụng "đen", xâm hại trẻ em, tham nhũng, buôn lậu; đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm ma túy, kiên quyết không để Hà Nội trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của quốc tế và trong nước. Công an thành phố phải chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, làm ngơ, tiếp tay, bao che, "bảo kê" cho các hành vi phạm tội.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, lực lượng công an vừa là nòng cốt tuyến đầu, vừa là chủ công ở cơ sở, cần xác định rõ đây là nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng là phép thử để đánh giá được năng lực, khả năng ứng phó, sẵn sàng chiến đấu.

Công an thành phố cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, xác định phòng, chống Covid-19 là sứ mệnh, là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1.

Thay mặt Đảng ủy và lực lượng Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.