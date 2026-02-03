Giới truyền thông phương Tây vừa qua đã công bố các hình ảnh vệ tinh của sân bay Primorsko-Akhtarsk ở vùng Krasnodar, cho thấy việc xây dựng một “cảng máy bay không người lái”, tức là cơ sở hạ tầng dành cho UAV Geran 2.

Trước đây, căn cứ không quân Primorsko-Akhtarsk chủ yếu phục vụ cho lực lượng không quân chiến thuật Nga. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng máy bay không người lái tấn công ngày càng tăng, một cơ sở hạ tầng riêng biệt để phóng UAV đã được xây dựng gần căn cứ chính.

Theo các nhà phân tích quân sự phương Tây, sân bay này đã được xây dựng một số khu vực nhỏ, thiết kế riêng cho việc chuẩn bị và phóng UAV.

Ý định của Nga ở đây là mở rộng cả căn cứ và hệ thống hậu cần của nó, với mục tiêu trong tương lai gần sẽ tăng khả năng phóng đồng thời các máy bay không người lái Geran 2 lên quy mô 50-70 chiếc hoặc hơn nữa.

Theo các chuyên gia, hoạt động hậu cần tích cực cho thấy sự gia tăng đáng kể về khả năng tấn công và chuẩn bị cho việc sử dụng máy bay không người lái trên quy mô lớn, tập trung ở các khu vực duyên hải phía nam Ukraine, chủ yếu là thành phố cảng Odessa và vùng lân cận Mykolaiv.

Cần nhấn mạnh rằng, máy bay không người lái của Nga gần đây đã tấn công các mục tiêu hạ tầng giao thông và vận tải biển của Ukraine ở Odessa và vùng lân cận gần như hàng ngày, đặc biệt chú trọng đến các cảng Biển Đen.

Cần phải nói thêm rằng, các cuộc tấn công vào các cảng của Ukraine ở Biển Đen là biện pháp trả đũa của Nga đối với các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào các tàu chở dầu.

Các quan chức Kiev đã nhiều lần phàn nàn rằng, các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào Odessa đã khiến một trong những thành phố lớn nhất của Ukraine đã rơi vào tình trạng bán phong tỏa, các tàu nước ngoài không còn dám cập cảng Odessa nữa, khiến tiềm năng xuất khẩu của Ukraine bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Các nhà kinh tế Ukraine đã tuyên bố rằng hành động của Nga đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách quốc gia, làm tê liệt xuất khẩu lúa mì.

Ukraine xuất khẩu khoảng 90% sản phẩm nông nghiệp bằng đường biển, nên ngay cả những gián đoạn ngắn hạn đối với hoạt động cảng cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ngược lại, căn cứ không quân Primorsko-Akhtarsk cũng đã trở thành mục tiêu bị Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công, bất chấp việc căn cứ không quân này được bảo vệ bởi một khẩu đội tên lửa đất đối không S-400 gồm sáu bệ phóng và hai trạm radar; cùng một số hệ thống phòng không tầm thấp khác.