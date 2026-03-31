HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ phát “thông báo chính thức”

Kim Linh |

Bài đăng của Xanh SM nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Xanh SM vừa “đu trend” đăng tải nội dung theo phong cách “thông báo chính thức” đang lan truyền sau vụ 12 tấn KitKat bị mất trên đường vận chuyển. Cách truyền tải hài hước giúp bài đăng thu hút lượng tương tác lớn trong thời gian ngắn.

(Ảnh: Fanpage Xanh SM)

Theo nội dung được công bố, Xanh SM cho biết đang triển khai chương trình đảm bảo thu nhập nhằm giúp tài xế chủ động kế hoạch làm việc và duy trì nguồn thu ổn định.

Cụ thể, chương trình đưa ra 2 lựa chọn. Với gói linh hoạt, tài xế được đảm bảo mức thu nhập 8,5 triệu đồng mỗi tháng, tương ứng khoảng 10 cuốc xe mỗi ngày. Trong khi đó, gói toàn thời gian có mức đảm bảo 15 triệu đồng mỗi tháng, với yêu cầu khoảng 17 cuốc xe mỗi ngày. Trường hợp số cuốc xe thực tế thấp hơn mức cam kết từ hệ thống, doanh nghiệp cho biết sẽ bù phần chênh lệch với mức 36.000 đồng cho mỗi cuốc thiếu.

Để được áp dụng chính sách này, tài xế cần đáp ứng các điều kiện về hiệu suất, bao gồm tỷ lệ nhận cuốc từ 95% trở lên và tỷ lệ hoàn thành từ 90% theo từng ngày. Nếu không đạt các tiêu chí trên, chính sách đảm bảo thu nhập sẽ không được áp dụng.

Chương trình được tính theo từng ngày vận hành và tổng hợp theo tháng, áp dụng cho các tài xế đã đăng ký tham gia. Doanh nghiệp cũng cho biết cơ chế này có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành thực tế.

Trước đó, nhiều thương hiệu cũng đăng tải các bài viết “thông báo chính thức”, khiến cư dân mạng thích thú và chia sẻ rộng rãi.

Bài đăng gốc của Kitkat thông báo về vụ việc 12 tấn KitKat "bốc hơi" ở châu Âu.

Các thương hiệu nhanh chóng nhập đường đua “đu trend”

Kỳ quan hiếm có của Việt Nam lên sóng truyền hình danh tiếng Mỹ
Tags

xanh sm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

01:12
Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

01:16
Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

01:08
Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

00:56
Khung cảnh choáng ngợp tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Khung cảnh choáng ngợp tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

01:25
Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

01:31
BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

00:56
Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

00:59
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại