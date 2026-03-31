Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ phát “thông báo chính thức”

Xanh SM vừa “đu trend” đăng tải nội dung theo phong cách “thông báo chính thức” đang lan truyền sau vụ 12 tấn KitKat bị mất trên đường vận chuyển. Cách truyền tải hài hước giúp bài đăng thu hút lượng tương tác lớn trong thời gian ngắn.

Theo nội dung được công bố, Xanh SM cho biết đang triển khai chương trình đảm bảo thu nhập nhằm giúp tài xế chủ động kế hoạch làm việc và duy trì nguồn thu ổn định.

Cụ thể, chương trình đưa ra 2 lựa chọn. Với gói linh hoạt, tài xế được đảm bảo mức thu nhập 8,5 triệu đồng mỗi tháng, tương ứng khoảng 10 cuốc xe mỗi ngày. Trong khi đó, gói toàn thời gian có mức đảm bảo 15 triệu đồng mỗi tháng, với yêu cầu khoảng 17 cuốc xe mỗi ngày. Trường hợp số cuốc xe thực tế thấp hơn mức cam kết từ hệ thống, doanh nghiệp cho biết sẽ bù phần chênh lệch với mức 36.000 đồng cho mỗi cuốc thiếu.

Để được áp dụng chính sách này, tài xế cần đáp ứng các điều kiện về hiệu suất, bao gồm tỷ lệ nhận cuốc từ 95% trở lên và tỷ lệ hoàn thành từ 90% theo từng ngày. Nếu không đạt các tiêu chí trên, chính sách đảm bảo thu nhập sẽ không được áp dụng.

Chương trình được tính theo từng ngày vận hành và tổng hợp theo tháng, áp dụng cho các tài xế đã đăng ký tham gia. Doanh nghiệp cũng cho biết cơ chế này có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành thực tế.

Trước đó, nhiều thương hiệu cũng đăng tải các bài viết “thông báo chính thức”, khiến cư dân mạng thích thú và chia sẻ rộng rãi.

Bài đăng gốc của Kitkat thông báo về vụ việc 12 tấn KitKat "bốc hơi" ở châu Âu.

Các thương hiệu nhanh chóng nhập đường đua “đu trend”