Xăng sinh học E10 khác gì RON 95?

Xăng sinh học E10 là gì?

E10 là loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng truyền thống. Trong đó, ethanol chủ yếu được sản xuất từ nguyên liệu sinh học như sắn, mía, ngô...nên được xem là nhiên liệu tái tạo.

Nhờ thành phần sinh học này, xăng E10 được đánh giá có khả năng giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường so với xăng truyền thống.

Cột bơm xăng E10 ngày càng xuất hiện nhiều trên các cây xăng ở Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức)

Xăng RON95 là gì?

Xăng RON95 (hay còn gọi xăng A95 ) là xăng khoáng có chỉ số octan 95. Chỉ số octan càng cao thì động cơ càng vận hành ổn định, đặc biệt với những xe có tỷ số nén lớn.

Tại Việt Nam, RON95 là loại xăng phổ biến dành cho ô tô và nhiều dòng xe máy đời mới.

Xăng E10 khác gì RON95?

Tiêu chí so sánh Xăng E10 Xăng RON95 Tỷ lệ ethanol 10% 5-10% (tùy biến thể) Chỉ số octane ~92 95 Hiệu suất vận hành Khá Cao, ổn định Độ thân thiện với môi trường Cháy sạch hơn, giảm đáng kể lượng khí thải CO2 và các chất độc hại, thân thiện với môi trường hơn. Mức độ phát thải cao hơn Giá cả Thấp hơn Cao hơn Độ tương thích với động cơ Tương thích với các dòng xe đời mới Phù hợp với các dòng xe

Cách sử dụng xăng E10 hiệu quả nhất

Trước những thông tin lo ngại về tính tương thích của động cơ xe khi sử dụng xăng E10, mới đây Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, qua rà soát, đánh giá và tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành hiện nay tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Việt Nam cũng đã có quá trình thử nghiệm và triển khai thực tế xăng E10 tại hệ thống phân phối của một số doanh nghiệp lớn trước khi triển khai trên diện rộng. Đến nay, chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy xăng E5, E10 gây ảnh hưởng phổ biến đến động cơ phương tiện.

Tuy nhiên, đối với một số phương tiện quá cũ, ít sử dụng hoặc hệ thống nhiên liệu chưa được bảo dưỡng phù hợp, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, sử dụng nhiên liệu đúng khuyến cáo của nhà sản xuất để bảo đảm hiệu quả vận hành.

Trong khi đó, ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thông tin, hiện tượng ăn mòn hoặc lão hóa gioăng cao su sẽ không xảy ra, nếu khách hàng sử dụng đúng nhiên liệu E10 theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước những ý kiến lo ngại xăng E10 có thể khiến xe bị ì máy, hụt ga hoặc ảnh hưởng đến khả năng vận hành, ông Quyết cho biết, các hiện tượng này thường chỉ xảy ra khi trị số octan của nhiên liệu không phù hợp hoặc nhiên liệu bị lẫn tạp chất, nước. Nếu xe được bảo dưỡng định kỳ và sử dụng xăng E10 đạt chuẩn theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, thì hiện tượng hụt ga sẽ không xảy ra.

Về ý kiến cho rằng xăng E10 có thể gây ăn mòn hệ thống nhiên liệu hoặc làm giảm hiệu suất vận hành của xe máy, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, cho biết, các bình xăng hiện nay đều đã được xử lý, sơn phủ bên trong, hệ thống ống dẫn và các chi tiết liên quan đến nhiên liệu cũng được thiết kế phù hợp với loại xăng sinh học này.

Vì vậy, những lo ngại về việc xăng E10 gây ảnh hưởng tới xe máy đời mới là không có cơ sở.

Đối với các dòng xe quá cũ, sản xuất trước năm 2000, một số chi tiết như gioăng cao su hay ống dẫn nhiên liệu có thể bị lão hóa nhanh hơn theo thời gian khi sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, đây chủ yếu là ảnh hưởng đến vật liệu cao su sau thời gian dài sử dụng, không phải tác động trực tiếp tới động cơ.

Còn những lo ngại cho rằng xăng E10 có thể gây hỏng động cơ, ăn mòn máy hay làm giảm độ bền phương tiện thì hoàn toàn không có cơ sở khoa học và thực tế kiểm chứng.

Một số thông tin trên mạng cho rằng sử dụng xăng E10 khiến động cơ nóng hơn. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng đây chủ yếu là nhận định mang tính cảm tính và không có cơ sở khoa học rõ ràng.

Đối với ý kiến cho rằng xăng E10 khiến xe hao nhiên liệu hơn, theo ông Tuấn điều này về mặt lý thuyết có thể xảy ra. Nguyên nhân là do năng lượng nhiệt mà xăng E10 tạo ra thấp hơn xăng khoáng khoảng 3%. Tuy nhiên, mức chênh lệch này khá nhỏ và trên thực tế rất khó để người sử dụng có thể cảm nhận chính xác về mức độ tiêu hao.

Một thông tin sai lệch khác xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội là xăng E10 có thể gây tắc đường ống dẫn nhiên liệu hoặc kim phun. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân xuất phát từ xăng E10.

Xăng E10 thực chất có đặc tính như một chất dung môi nhẹ. Vì vậy, với những phương tiện đã sử dụng xăng khoáng trong thời gian dài, cặn bẩn có thể đã tích tụ trong đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun. Khi chuyển sang sử dụng xăng E10, loại nhiên liệu này có thể làm bong và cuốn trôi các lớp cặn bám lâu ngày, từ đó gây ra hiện tượng tắc nghẽn ở lần sử dụng đầu tiên.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do xăng E10 làm lộ ra tình trạng cặn bẩn đã tồn tại từ trước trong hệ thống nhiên liệu. Trong trường hợp xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, người sử dụng chỉ cần vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun tại các cơ sở sửa chữa.