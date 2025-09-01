xAI tuyển loạt nhân sự cấp cao từ Meta mà không cần lương thưởng "điên rồ", đâu là bí quyết của Elon Musk?

Thông tin này được Business Insider thực hiện theo phân tích hồ sơ LinkedIn. Tờ báo này đánh giá, những diễn biến này cho thấy cuộc đua giành những bộ óc xuất sắc trong lĩnh vực AI vẫn đang diễn ra quyết liệt, khi các "ông lớn" công nghệ liên tục lôi kéo nhân sự từ đối thủ.

Nhiều nhân sự cao cấp "nhảy việc" từ Meta sang xAI

Trong số những nhân sự cao cấp "nhảy việc" từ Meta sang xAI có Xinlei Chen. Ông Chen từng là nhà khoa học nghiên cứu tại nhóm Nghiên cứu AI Cơ bản (FAIR) của Meta. Xinlei Chen đã chuyển sang xAI hồi tháng 6.

Tại Meta, Chen tập trung vào các mô hình AI đa phương thức như hình ảnh và video – lĩnh vực mà tập đoàn truyền thông xã hội này đang ráo riết tuyển dụng cho nhóm "siêu trí tuệ" mới thành lập.

Một nhân sự khác, Ching-Yao Chuang, cũng rời Meta để gia nhập xAI hồi tháng 5.

Các trường hợp khác bao gồm Alan Rice – cựu quản lý trung tâm dữ liệu của Meta, nay làm việc cho xAI tại Memphis, Tennessee – nơi đặt siêu máy tính lớn nhất của công ty.

Sheng Sen, nhà khoa học AI từng góp phần mở rộng mô hình Llama của Meta, gia nhập xAI hồi tháng 4.

Meta và xAI từ chối bình luận khi được Business Insider liên hệ để hỏi về diễn biến này.

xAI đã thu hút nhiều nhân tài vì sự năng động và phát triển nhanh chóng của mình

Bí quyết của Elon Musk?

Không chiêu mộ nhân tài bởi những bản hợp đồng lương thưởng lên tới hàng trăm triệu USD như Meta, vậy đâu là bí quyết của Elon Musk?

Trên mạng xã hội X, Elon Musk, người sáng lập xAI giải thích: "Nhiều kỹ sư giỏi của Meta đã và đang gia nhập xAI, với mức đãi ngộ ban đầu hợp lý, không quá cao một cách thiếu bền vững. xAI cũng có tiềm năng tăng trưởng vốn hóa thị trường vượt xa Meta. Chúng tôi đánh giá dựa trên thành tích: nếu bạn làm được điều lớn lao, thu nhập của bạn có thể tăng đáng kể".

Theo một số nguồn tin, nhiều ứng viên khác đã từ chối lời mời từ Meta vì tin rằng OpenAI đang tiến gần hơn tới trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI), đồng thời họ ưa thích sự linh hoạt, tốc độ của những nhóm nhỏ và không muốn gắn bó với các dự án dựa vào quảng cáo.

Một người dùng mạng xã hội còn nhận xét rằng "không phòng thí nghiệm AI nào có tốc độ triển khai nhanh như xAI chỉ với một đội ngũ nhỏ trong vòng hai năm".

Trong năm đầu tiên, xAI đã giới thiệu 10 công cụ mới, gồm: hai chatbot (Grok 2 và Grok Mini), trình tạo hình ảnh Aurora, tính năng Grok Button cho phân tích nhanh, ứng dụng di động, Grok 3 với DeepSearch, chế độ thoại không kiểm duyệt, Grok 4, tính năng "Companions" và công cụ hình ảnh "Imagine".

Meta thành lập "biệt đội siêu trí tuệ" để phát triển AI

Cuộc chiến nhân tài khốc liệt ở Thung lũng Silicon

Để bù đắp lại số nhân sự rời đi, Meta vẫn đẩy mạnh nỗ lực "săn đầu người" đặc biệt là những nhân tài ở mảng AI. Tháng trước, công ty đã chiêu mộ Shengjia Zhao – đồng sáng tạo ChatGPT – làm Giám đốc khoa học tại Superintelligence Labs mới thành lập, cùng với ba nhà nghiên cứu từng giúp OpenAI mở văn phòng ở Zurich.

CEO Mark Zuckerberg sẵn sàng đưa ra các gói đãi ngộ hàng triệu USD để lôi kéo chuyên gia từ đối thủ.

Dario Amodei - CEO của Anthropic - cho rằng cách làm này có thể phản tác dụng. Ông chia sẻ trên podcast Big Technology tuần trước rằng Meta đang "cố mua thứ không thể mua được – đó là sự đồng thuận về sứ mệnh". Anthropic khẳng định đã từ chối những lời mời hậu hĩnh và không chấp nhận tăng lương vượt trội cho một số cá nhân vì lo ngại phá vỡ văn hóa công ty.

"Chỉ vì Mark Zuckerberg chọn trúng tên bạn thì không có nghĩa bạn nên được trả cao gấp 10 lần đồng nghiệp bên cạnh, dù cả hai có năng lực ngang nhau", ông Amodei nói.

Không chỉ Meta và xAI, Microsoft cũng đã tuyển hơn hai chục nhân sự từ Google trong vài tháng gần đây, theo The Wall Street Journal.

Ngoài việc chiêu mộ từ Meta, xAI còn thu hút nhiều kỹ sư từ các công ty khác của Elon Musk. Theo hồ sơ LinkedIn, hiện công ty có khoảng 40 cựu nhân viên Tesla và một số nhân sự từng làm tại SpaceX.

Song song với những động thái nhân sự, nhiều ông lớn công nghệ cũng chứng kiến giá trị vốn hóa thị trường tăng mạnh cùng sự hào hứng của các nhà đầu tư về triển vọng của AI.