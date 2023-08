Xác thực tài khoản người dùng bằng số điện thoại: Lộ lọt thông tin, ai phải chịu trách nhiệm?

Anh Đức Tuấn (Kim Mã, Hà Nội) nêu ý kiến: “Tôi thấy việc xác thực tài khoản MXH là cực kỳ cần thiết. Thời buổi quảng cáo tràn lan, nói xấu nhau bừa bãi trên MXH thậm chí là nói xấu cả lãnh đạo, làm ảnh hưởng đến quốc gia, dân tộc. Tôi không phủ nhận những mặt tích cực của MXH. Nhưng việc xác thực tài khoản MXH sẽ giúp người dân có trách nhiệm hơn với những phát ngôn của mình, với những sản phẩm mình bán, lan tỏa những điều tích cực… Từ đó tạo một môi trường mạng văn minh hơn, lành mạnh hơn”.

Còn chị Nguyễn Nga (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi nghĩ việc định danh tài khoản MXH bằng việc cung cấp số điện thoại hay CCCD là rất cần thiết. Việc này sẽ giúp người dùng tiết chế hơn với những phát ngôn của mình, hạn chế được việc xúc phạm nhau trên MXH”.

Tuy nhiên cả anh Tuấn và chị Nga đều cho rằng, việc cung cấp thông tin để xác thực MXH cần được bảo mật cho người dùng.

Trước những e ngại về vấn đề an toàn thông tin cá nhân, ông Ngô Minh Hiếu - Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, vấn đề lộ lọt thông tin cá nhân khi xác thực tài khoản MXH cũng là một điều đáng lo ngại. Vì các nền tảng nếu không quản lý chặt chẽ hệ thống an toàn thông tin thì khi bị hacker tấn công có thể sẽ bị đánh cắp thông tin dữ liệu, chưa kể việc này cũng tạo ra một số quan ngại như: MXH không kiểm soát được dễ dẫn tới việc bị nhân viên nội bộ bán thông tin khách hàng ra ngoài; bị kẻ lừa đảo lợi dụng thông tin đánh cắp để xác minh danh tính, và tạo sự tin tưởng để lừa đảo.

“Do đó, cần rà soát và triệt phá những hội nhóm mua bán dữ liệu thông tin cá nhân trên Facebook, Zalo, Telegram… và phải xử lý nghiêm những đối tượng này, đặc biệt là những nhân viên nội bộ bán thông tin của người dùng ra ngoài” - ông Hiếu nói.

Còn theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, việc xác thực thông tin người dùng MXH sẽ tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng giám sát, điều tra và xử lý vi phạm trên không gian mạng, góp phần hạn chế tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang có xu hướng gia tăng như hiện nay. Đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm và ý thức của người dùng khi cung cấp thông tin lên MXH.

Chia sẻ về việc người dùng lo ngại về vấn đề bị rò rỉ thông tin dữ liệu cá nhân khi xác thực tài khoản MXH, bà Huyền cho rằng, Nghị định 13 của Chính phủ ban hành ngày 17/4/2023 đã quy định rất rõ về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức có liên quan. Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân phải chịu trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc xử lý dữ liệu và chứng minh sự tuân thủ của mình với các nguyên tắc xử lý dữ liệu đó. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự theo quy định.