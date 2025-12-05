Ukraine có thể trông đợi vào việc giao hàng khá nhanh các trực thăng tấn công AH-1Z Viper và trực thăng vận tải đa dụng UH-1Y Venom, quá trình mua sắm đã chính thức bắt đầu với việc ký kết một lá thư bày tỏ ý định vào tháng 10 năm nay.

Đây là một trong những chủ đề của cuộc trò chuyện rất dài giữa phóng viên tờ Flight Global với ông Jeffrey Schlosser - Phó chủ tịch của Bell. Nội dung thảo luận xoay quanh phân tích việc sử dụng trực thăng trong chiến tranh Nga - Ukraine, tương lai của trực thăng trên chiến trường hiện đại, và cũng đề cập đến hợp đồng với Ukraine.

Trực thăng vũ trang Bell AH-1Z Viper.

Như đã lưu ý, dây chuyền sản xuất của Bell tại Amarillo, Texas, hiện chỉ đang xử lý một hợp đồng cho Nigeria. Việc giao trực thăng cho Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã hoàn tất vào năm 2022, và các đơn đặt hàng cho Bahrain cùng với Cộng hòa Séc cũng vừa được hoàn tất.

Trang Defense Express lưu ý, hợp đồng với Nigeria đã bị "gây ảnh hưởng" ở một mức độ nào đó, vì giấy phép đặt hàng 12 chiếc AH-1Z Viper trị giá 997 triệu đô la theo hình thức cung cấp toàn diện cùng với vũ khí đã được cấp vào tháng 4 năm 2022.

Tuy nhiên việc ký kết hợp đồng chỉ được công bố vào tháng 3 năm 2024, trong khi thời hạn thực hiện là năm 2028.

Theo đánh giá, khả năng cao là Bell có đủ năng lực sản xuất để thực hiện đồng thời nhiều hợp đồng. Nhưng cần nói thêm rằng ngay cả khối lượng tiềm năng của đơn đặt hàng cho Ukraine cũng chưa được tiết lộ.

Trực thăng vận tải đa dụng UH-1Y Venom.

Nguồn tài chính cho thương vụ này, vốn có thể tiêu tốn gần 1 tỷ đô la ngay cả với một khoản tiền tương đối nhỏ, vẫn chưa được tiết lộ.

Cụ thể, Cộng hòa Séc đã đặt mua 4 chiếc AH-1Z Viper và 8 chiếc UH-1Y Venom vào năm 2019, 12 trực thăng đã tiêu tốn của Prague tổng cộng 622 triệu đô la. Và ngay cả khi tính đến lạm phát trong 6 năm, con số hiện tại đã lên tới 802 triệu đô la.

Ngoài ra việc sử dụng dây chuyền sản xuất của Bell cũng được hưởng lợi tích cực từ quyết định của Slovakia khi từ bỏ việc mua 12 trực thăng AH-1Z Viper với giá ưu đãi để đổi lấy vũ khí cung cấp cho Ukraine.

Thay vì trực thăng tấn công của Bell, Bratislava quyết định chọn 12 trực thăng vận tải UH-60 Black Hawk của Sikorsky, hiện thuộc sở hữu của Lockheed Martin, vào cuối năm 2024.

Và sự từ chối này có thể là một manh mối cho thấy khối lượng đơn đặt hàng trực thăng tấn công của Ukraine, ít nhất là ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên cần phải bổ sung thêm một số lượng nhất định UH-1Y Venom. Nhân tiện, hai trực thăng này có 85% linh kiện giống nhau, giúp việc bảo trì dễ dàng hơn rất nhiều.