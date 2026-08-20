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Xác minh vụ thiếu nữ câm điếc nghi bị người đàn ông lớn tuổi sàm sỡ: Camera ghi lại gì?

Lam Giang (Tổng hợp)
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Dù thiếu nữ tỏ vẻ không đồng ý nhưng người đàn ông không vẫn tiếp tục động chạm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một thiếu nữ câm điếc nghi bị một người đàn ông lớn tuổi sàm sỡ. Theo nội dung đoạn clip trích xuất từ camera của gia đình cho thấy, thời điểm xảy ra sự việc, cô gái nằm trên đùi của một người đàn ông lớn tuổi ở ghế sofa.

Sau đó, người đàn ông liên tục có hành động chạm vào nhiều nơi trên cơ thể cô gái. Dù cô gái liên tục hất tay và phát ra những tiếng ú ớ, tỏ vẻ không đồng ý song người đàn ông vẫn tiếp tục có hành động động chạm. Chỉ đến khi một người đàn ông khác (được cho là cha nuôi của cô gái) đi vào thì người đàn ông lớn tuổi kia mới dừng lại.

Xác minh vụ thiếu nữ câm điếc nghi bị người đàn ông lớn tuổi sàm sỡ: Camera ghi lại gì? - Ảnh 1.

Người đàn ông có hành động động chạm cơ thể thiếu nữ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Diễn biến sự việc được camera trong nhà người cha nuôi của thiếu nữ ghi lại. Sự việc xảy ra tại xã Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 20/8, theo thông tin trên báo Dân trí, lãnh đạo UBND xã Krông Năng cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin về vụ việc. Theo vị lãnh đạo, thiếu nữ 17 tuổi được ông P.N.Q. (trú thôn Đồng Hồ, xã Krông Năng) nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Thiếu nữ này bị câm điếc bẩm sinh và mắc chứng động kinh.

Hiện cơ quan công an đang xác minh vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

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