Xác minh vụ nữ sinh Bắc Ninh bị bạn túm tóc kéo ngã trên đường

Trường THPT Yên Phong số 1 (Bắc Ninh) phối hợp với các bên liên quan xác minh vụ nữ sinh bị nhóm bạn chạy xe máy áp sát, túm tóc kéo ngã xuống đường rồi bỏ chạy.

Video: Phẫn nộ nữ sinh ngồi sau xe máy kéo ngã người đi đường rồi phóng xe bỏ chạy.

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị kéo ngã khi đang tham gia giao thông, ngày 28/9, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Tiến Đính, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Phong số 1 (phường Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), xác nhận các học sinh xuất hiện trong video đều là học sinh của trường.

Theo ông Đính, nhà trường đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh vụ việc.

Đang đi cùng nhau trên đường, nữ sinh ngồi sau xe máy bất ngờ đưa tay túm tóc kéo nữ sinh điều khiển xe phía trước. (Ảnh cắt từ clip).

Về nguyên nhân và mâu thuẫn dẫn đến hành động trên, lãnh đạo nhà trường cho biết các bên liên quan đang trong quá trình xác minh, tìm hiểu nên chưa có thông tin chính thức.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ việc xảy ra trên tuyến đường ĐT295, đoạn qua phường Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Theo hình ảnh từ clip, thời điểm trên có khá đông phương tiện giao thông qua lại. Một nhóm học sinh điều khiển xe máy, xe điện di chuyển cùng chiều, trong đó có một nam sinh không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy màu trắng chở theo một nữ sinh.

Đáng chú ý, nam sinh này đã chủ động tăng tốc, ép sát vào xe của một nữ sinh khác đang di chuyển song song. Khi vừa áp sát, cô gái ngồi sau xe máy trắng bất ngờ đưa tay túm chặt tóc nữ sinh đi xe điện rồi kéo mạnh. Cú giật bất ngờ khiến nạn nhân mất thăng bằng, cả người và phương tiện ngã chúi xuống mặt đường.

Sau khi gây ra sự cố giao thông, nam sinh không dừng lại hỗ trợ mà tiếp tục tăng ga cùng bạn nữ rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân tự gượng dậy dựng xe giữa dòng phương tiện đông đúc.

Hành vi manh động, coi thường an toàn giao thông này diễn ra ngay trên tuyến đường đông người qua lại, tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn liên hoàn và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người đi đường. Đáng lưu ý, một xe máy xuất hiện trong nhóm này được xác định mang biển kiểm soát 30L7-7940.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip nhận nhiều bình luận và chia sẻ. Nhiều người cho rằng việc túm tóc, tác động vào người khác khi đang điều khiển phương tiện có thể khiến người bị tác động mất lái, ngã xuống đường, đồng thời gây nguy hiểm cho những người đang đi lại xung quanh.